Шнуров отреагировал на российский «декрет о тунеядцах»2
- 21.11.2018, 20:58
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Лидер группы «Ленинград» высмеял предложение российских депутатов.
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сравнил предложение депутатов обязать неработающих россиян платить за себя страховые взносы в социальные фонды с попыткой заставить козла «дать немного молока».
Свой комментарий он опубликовал в стихотворной форме в Instagram.
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Вова в курсе, знает Дима, Бог Отец и Бога Сын. Все законы проводимы, Сквозь фемидовы весы. Сомневаешься ты аль, Скепсис, это как манера? Есть святая вертикаль, В чудеса ещё есть вера! Вот свидетельство о чуде! Как козла мы и быка, По-закону враз принУдим, Дать немного молока!
«В чудеса еще есть вера! / Вот свидетельство о чуде! / Как козла мы и быка, / По закону враз принудим, / Дать немного молока», — написал певец.
Пользователи сети активно отреагировали на стихотворение, написанное лидером «Ленинграда». Многие отметили, что согласны с его мнением и также крайне недовольны действиями правительства.
«Черти, все никак не нажрутся!» — возмутились в комментариях поклонники музыканта.