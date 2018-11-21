Шнуров отреагировал на российский «декрет о тунеядцах» 2 21.11.2018, 20:58

3,509

Сергей Шнуров

Лидер группы «Ленинград» высмеял предложение российских депутатов.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сравнил предложение депутатов обязать неработающих россиян платить за себя страховые взносы в социальные фонды с попыткой заставить козла «дать немного молока».

Свой комментарий он опубликовал в стихотворной форме в Instagram.

«В чудеса еще есть вера! / Вот свидетельство о чуде! / Как козла мы и быка, / По закону враз принудим, / Дать немного молока», — написал певец.

Пользователи сети активно отреагировали на стихотворение, написанное лидером «Ленинграда». Многие отметили, что согласны с его мнением и также крайне недовольны действиями правительства.

«Черти, все никак не нажрутся!» — возмутились в комментариях поклонники музыканта.