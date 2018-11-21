Центробанк РФ боится снижения цены на нефть до $35 21.11.2018, 22:19

Фото: Irina Ovchinnikova

Глава ЦБ РФ рассказала о последствиях падения нефти до $35 за баррель.

Госдума РФ в среду, 21 ноября, одобрила основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 год и период 2020–2021 годов. Документ, предусматривающий три сценария потенциально возможных макроэкономических условий в России, депутатам представляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает РБК.

Согласно базовому сценарию, цена на нефть снижается до $55 за баррель, согласно «сценарию с неизменными ценами на нефть» — ее среднегодовая стоимость составит $75 за баррель; рисковый вариант описывает ситуацию с падением котировок нефти до $35.

Три варианта

I. Базовый сценарий развития событий в стране, на который ориентируется ЦБ, предполагает снижение цены нефти в 2020 году до $55 за баррель. При этом сценарии годовая инфляция ускорится в 2019 году до 5–5,5% и в 2020 году вернется к целевому ориентиру в 4%.

Причиной ускорения инфляции станут накопленное ослабление рубля и повышение НДС (с 18 до 20% с 1 января 2019 года), отметила Набиуллина. Рост НДС, по оценке ЦБ, увеличит инфляцию примерно на 1 п.п., но в зависимости от конкретной ситуации вклад повышения НДС в рост инфляции может составить от 0,6 до 1,5 п.п. Согласно базовому сценарию, рост ВВП в 2019 году может замедлиться до 1,2–1,7% в результате наложения эффектов и от снижения цен на нефть, и от повышения НДС, которое во втором полугодии должно быть компенсировано увеличением инвестиционного спроса со стороны госсектора.

II. Сценарий «с неизменными ценами на нефть» (предполагает среднегодовой уровень $75 за баррель) Эльвира Набиуллина предложила переименовать в сценарий с высокими ценами в связи с последними событиями на нефтяном рынке. Котировки нефти 20 ноября обрушились почти на 7%: цены марки Brent упали на $4,26 (-6,4%) до $62,53 за баррель, а фьючерсы на американскую нефть WTI — на $3,77 (-6,6%) — до $53,43.

«При этом сценарии наш прогноз по росту цен незначительно отличается от базового сценария, что прежде всего объясняется бюджетным правилом, которое сглаживает влияние на экономику конъюнктуры на рынке нефти, — сказала глава ЦБ. — Траектория инфляции в этом сценарии близка к базовому сценарию — в 2019 году такая же, хотя темпы роста ВВП будут несколько выше в 2019 году — 1,5–2%»

III. ЦБ предусмотрел и рисковый сценарий, при котором цены на нефть упадут до $35 за баррель и произойдет значительный отток капитала в 2019 году вследствие возможного усиления западных санкций и ухода инвесторов с развивающихся рынков. «Это не означает, что мы считаем этот сценарий вероятным, но мы должны понимать, как будет развиваться ситуация в негативном случае», — особо подчеркнула глава ЦБ.

Согласно рисковому сценарию, в 2019 году в России вероятна рецессия экономики, но уже в 2020 году экономика перейдет к росту, а в 2021 году темпы роста будут сопоставимы с уровнем базового сценария. «Возможен кратковременный всплеск инфляции до двузначных значений, необходимость ужесточения денежно-кредитной политики, но это будет краткосрочный эффект, и у нас есть инструменты, чтобы с этим справиться», — заявила Набиуллина.

Риски рискового сценария

Большинство экспертов согласны с ЦБ, что реализация рискового сценария с падением цен на нефть ниже бюджетной цены отсечения в $40 за барр. и разгоном инфляции до 10% и выше маловероятна. «Мы просчитывали подобный стрессовый сценарий, когда инфляция может достигнуть уровня 12-14% при стоимости нефти 20$ за баррель», — говорит макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. В этом случае, по его словам, рубль будет значительно слабее, чем сейчас. «Но в текущей ситуации это нереалистичный сценарий», — уверен он. Даже допущение, что курс на фоне введения новых санкций опустится до 70-75 руб за долл., не несет существенных инфляционных рисков, отмечает Мурашов.

Начальник отдела анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуе не так категоричен. Среди факторов риска возможного обвала цен на нефть он называет ввод пошлин США на вторую половину китайского импорта в рамках начавшихся в этом году торговых войн и резкое замедление глобальной экономики. Еще одним фактором риска может быть политическая нестабильность и смена наследников престола в Саудовской Аравии, которые могут привести к развалу пакта ОПЕК+ о регулировании нефтеэкспортерами добычи и, соответственно, чрезмерному предложению нефти на глобальном рынке, указал Бушуев.