Украинские десантники получат «Джавелины» 21.11.2018, 22:35

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Также десантники получат бронетранспортеры БТР-3ДА и БТР-4 и командно-штабные машины «Свитязь».

В следующем году подразделения десантно-штурмовых войск получат на вооружение американские противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю Дня десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины на базе учебного центра ДШВ ВСУ в Житомирской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН .

Кроме Javelin десантно-штурмовые войска получат бронетранспортеры БТР-3ДА и БТР-4, грузовые и специальные автомобили и командно-штабные машины "Свитязь".

"В следующем году будут продолжены работы по укомплектованию подразделений десантно-штурмовых войск бронетранспортерами не только БТР-3ДА, но и БТР-4, грузовыми и специальными автомобилями, командно-штабными машинами" Свитязь ", противотанковыми ракетными комплексами, в том числе и Javelin", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, воины-десантники постепенно получают новые и модернизированные образцы вооружения, военной техники и современные средства связи, которые позволяют выполнять боевые задачи любой сложности.

"За последние годы на вооружение десантно-штурмовых войск подано около 150 новейших образцов вооружения и военной техники. Это БТР-3ДА, противотанковые ракетные комплексы "Стугна" и "Корсар", - отметил президент. Украины