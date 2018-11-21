Ученые рассказали, как связаны просмотр телевизора и продолжительность жизни 21.11.2018, 22:42

В Университете Глазго в Великобритании исследовали состояние здоровья почти 329 тысяч взрослых от 40 до 69 лет.

В Университете Глазго в Великобритании исследовали состояние здоровья почти 329 тысяч взрослых от 40 до 69 лет (UK Biobank), проверив и то, как много времени они проводят перед телевизором. Результаты опубликованы в The Lancet Public Health, передает tut.by.

Кроме времени, проведенного перед экраном, в расчет брались такие факторы, как часы сна, ожирение, физическая активность, курение, количество употребляемого алкоголя и питание. Посчитав каждый фактор за определенное количество баллов, ученые составили рейтинг образа жизни и сопоставили его с данными о том, смогли ли эти люди дожить до старости без сердечно-сосудистых заболеваний.

Оказалось, что в группе максимального риска находятся те, кто привык проводить перед телевизором четыре и более часов в день, выбирая программы днем и ночью. В группе со средним состоянием здоровья в среднем смотрели телевизор 2,9 часа в день, а здоровее остальных были те, кто проводил перед экраном не более двух часов и 12 минут. Особенно сильно страдают от сочетания факторов нездорового образа жизни люди с низким доходом.

Возможно, дело здесь не столько в просмотре телевизора, сколько в сидячем образе жизни. Он, как говорят ученые, может сокращать жизнь сильнее курения. Выходом из ситуации станет не работа стоя (сейчас склоняются к тому, что польза стоячих рабочих мест сильно преувеличена), а регулярная физическая активность: от 150 до 300 минут в неделю умеренных аэробных нагрузок (прогулка в быстром темпе) и две силовые тренировки в неделю.