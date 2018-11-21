В США испытали самолет с ионным двигателем 2 21.11.2018, 23:09

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Испытание революционного проекта прошло успешно.

Ученые из MIT создали первый самолет, оснащенный "воздушными" ионными двигателями, и успешно испытали его в лаборатории. Дебютный полет машины продлился всего двенадцать секунд, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

"Наша машина стала первым самолетом, который поднялся в воздух при помощи двигателя без движущихся частей. Это открывает дорогу для создания полностью бесшумных летательных аппаратов, очень простых с механической точки зрения и при этом не выбрасывающих выхлопных газов", — заявил Стивен Барретт, профессор аэронавтики из Массачусетского технологического института (США).

Ионный двигатель — тип электрического ракетного двигателя, работающего на ионизированном газе. Аппарат разгоняет вещество до высоких скоростей в электрическом поле, создавая реактивную тягу.