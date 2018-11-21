Белоруска прошла в финал конкурса «Мисс мира» 1 21.11.2018, 23:23

1,324

Мария Василевич

Мария Василевич попала в топ-30 лучших моделей по мнению жюри.

О выходе в финал престижного конкурса красоты Мария Василевич, победительница национального конкурса красоты 2018 года, рассказала на своей официальной страничке в Инстаграме, передает kp.by.

– Около 120 девушек со всего мира вышли на подиум, чтобы сразиться за звание Топ-Модель Мира. Мне удалось пройти в финал конкурса и попасть в Топ-30 лучших моделей по мнению жюри, – поделилась со своими подписчиками 21-летняя красавица.

Победительницей престижного конкурса, который проходил в этом году в Китае, стала представительница Франции. Кстати, Мария, как истинная леди, не стала затаивать обиду и от души поздравила коллегу с победой.