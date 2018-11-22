Умер глава ГРУ России 22.11.2018, 8:02

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В последнее время его ведомство попадало в резонансные скандалы.

Начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорь Коробов умер в возрасте 62 лет после тяжелой болезни. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, передает ТАСС.

"Руководство Министерства обороны Российской Федерации, Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации с глубоким прискорбием извещают, что 21 ноября 2018 года на 63-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Коробов Игорь Валентинович", - сообщили в Минобороны России.

ГРУ и дело Скрипаля

В 2018 году ведомство оказалось замешанным в резонансном скандале, связанном с отравлением в Лондоне бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британские власти обвинили в этом граждан РФ с заграничными паспортами на имена Руслана Боширова и Александра Петрова.

Позднее авторы совместного расследования Bellingcat и издания The Insider сообщили, что настоящие имена россиян - Анатолий Чепига и Александр Мишкин. По данным журналистов, оба являются сотрудниками российской спецслужбы.