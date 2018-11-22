Мадрид и Лондон достигли соглашения по Гибралтару 22.11.2018, 8:09

Правительства одобрили пакет из четырех меморандумов.

Великобритания и Испания достигли предварительного соглашения относительно Гибралтара. Об этом сообщает El Pais.

Отмечается, что правительства одобрили пакет из четырех меморандумов о взаимопонимании и налогового договора, которые будут регулировать отношения между Испанией и британской колонией после ее выхода из Евросоюза вместе с Соединенным Королевством.

Одним из самых проблемных вопросов был табак. Власти Гибралтара обязались повысить цену, чтобы она не была столь привлекательной для контрабанды в Испанию. Кроме того удалось урегулировать проблемы логистики 10 тысяч испанцев, которые ежедневно пересекают границу, чтобы попасть на свои работчие места, а также экологии и налогообложения.

Ранее сообщалось, что Испания собиралась блокировать подписание соглашения по Brexit до тех пор, пока в тексте договора не будет прописан статус Гибралтара.