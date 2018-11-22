«Беларусь – наша страна, эта власть обязана на нас работать»
- 22.11.2018, 8:16
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Независимый историк ответил государственной пропаганде.
Предложения «депутата» Игоря Марзалюка по формированию патриотических отношений к Отечеству Александр Кравцевич называет «болтовней», сообщает «Белсат».
Доктор исторических наук, «депутат» «палаты представителей» Игорь Марзалюк в тексте «Как построить цитадель правды», опубликованном в газете «СБ. Беларусь сегодня», заявил, что «изучение отечественной истории является одним из главных приоритетов государственной политики и предложил ввести в белорусских университетах курс «История государственности».
Также Марзалюк предлагает провести Конгресс белорусских историков – с привлечением важнейших исследователей нашей страны.
По мнению Алеся Кравцевича, эти идеи правильны, но реализовать их в сегодняшней Беларуси невозможно, так как в основе консенсуса белорусских историков должен быть национальный интерес нашего народа, а в белорусских учебных заведениях работают специалисты, взгляды которых с этим национальным интересом не совпадают.
«В Германии запрещено критиковать Гитлера – это уголовно наказуемо. В Гродненском университете может быть так, что профессор работает 40 лет, ест белорусский хлеб и выступает против белорусской государственности в истории. Так не должно быть. Им должен заниматься КГБ – за деятельность против белорусского государства, – заявляет Кравцевич. –Такое невозможно представить себе в Литве, в Украине, в Польше: там есть консенсус – национальный интерес. А у нас часть официозных историков работает с точки зрения интересов другого народа – России. Это недопустимо. Это должно останавливаться даже уголовным преследованием.
Причину появления текста Марзалюка Кравцевич видит в том, что официозные историки начинают проигрывать независимым ученым.
Собеседник «Белсата» признается, что на предложение со стороны государства принять участие в разработке общей концепции белорусской истории он бы согласился.
«Беларусь – наша страна. Эта власть обязана на нас работать, – заявляет Кравцевич. – Если благодаря этим соглашениям мне удастся вынудить напечатать действительно белорусский учебник, если удастся поставить памятник Костюшко или Калиновскому, если удастся убрать памятник Калинину – я на это пойду».