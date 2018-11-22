Кто стрелял в президента? 22.11.2018, 8:42

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И что этот человек делал в Минске.

55 лет назад, 22 ноября 1963 года, в американском Далласе был убит президент США Джон Кеннеди. Почему спецслужбы прозевали выстрелы убийцы, был ли этим человеком Ли Харви Освальд, какая информация о событиях в Далласе до сих пор остается засекреченной? Портал tut.by постарался ответить на эти и другие вопросы максимально просто.

Что произошло в Далласе?

В 1963 году популярный американский президент Джон Кеннеди начал свою предвыборную кампанию, намереваясь переизбраться на второй срок. Утром 22 ноября Кеннеди и вице-президент Линдон Джонсон прилетели в Даллас на разных самолетах.

В 11.50 по местному времени президентский кортеж выехал с аэродрома в город. В президентском лимузине находились супруги Кеннеди, губернатор Техаса Джон Конналли с женой, а также два агента Секретной службы США (один из них за рулем). За ним двигалась машина с агентами Секретной службы, за ней — машина, в которой ехал Линдон Джонсон. Дальше двигались машины с другими членами делегации.

Лимузин, в котором ехал Кеннеди, был открытый. Свою роль сыграла теплая погода. Кроме того, шла предвыборная кампания, поэтому закрытая машина лишь отдалила бы президента от его потенциальных избирателей.

В 12.30 лимузин проехал мимо школьного склада (книгохранилища), расположенного на Хьюстон-стрит и Элм-стрит, после чего раздались выстрелы (их точное число неизвестно, большинство свидетелей говорили о трех выстрелах).

Раненый Кеннеди (одна из пуль попала ему в спину, другая — в голову) был доставлен в расположенный неподалеку Парклендский госпиталь. Президент США был еще жив, но попытки его спасти оказались безрезультатными.

Смерть Кеннеди была зафиксирована в 13.00. Руководителем США автоматически стал вице-президент Линдон Джонсон.

Что случилось с предполагаемым убийцей Кеннеди?

После полудня 22 ноября уборщик одного из магазинов Далласа заметил подозрительного человека, который прятался в нише у входа в магазин. Проследив за ним, уборщик обнаружил, что тот пробрался без билета в театр Техаса. Он предупредил контролера и тот вызвал полицию.

Ли Харви Освальда (а это был именно он) доставили в полицию, где допросили. Первоначально его обвинили лишь в убийстве полицейского Типпита, который остановил Освальда еще до посещения театра. После того как другой полицейский услышал фамилию задержанного, выяснилось: Ли Харви уже ищут.

Ли Харви Освальд

Фото: Reuters

Освальд работал на книжном складе, из помещения которого раздались выстрелы. После убийства Кеннеди Ли Харви был единственным сотрудником, который исчез из здания. Освальд был арестован, ему было предъявлено обвинение сначала в одном, а вечером — в обоих убийствах.

Освальд отрицал свою вину и заявлял, что его сделали козлом отпущения (поскольку он жил в СССР).

После гибели Кеннеди Освальд прожил недолго. 24 ноября его решили перевести из полицейского управления Далласа в окружную тюрьму. Пока Освальда вели через подвал к бронированному автомобилю, владелец местного ночного клуба Джек Руби, заблаговременно пробравшийся в подвал, вышел из толпы репортеров и смертельно ранил Освальда, выстрелив ему в живот. В 13.07 он умер в той же больнице Далласа, где двумя днями ранее умер Кеннеди. Свидетелями события стали миллионы зрителей, поскольку перевод предполагаемого убийцы транслировался в прямом эфире.

В результате дело Освальда не было доведено до суда, а его вина осталась недоказанной. Что касается Руби, то он, безусловно, был знаком с мафией. Но повлияло ли это знакомство на решение убить Ли Харви — историки доказать не смогли.

Разумеется, можно допустить, что убийство Освальда было его импульсивным решением, за которое Руби был приговорен к смертной казни. Но скорая смерть (в 1967 году Руби скончался в тюрьме от рака, дожидаясь начала слушаний по своей апелляции) стала еще одним аргументом в пользу сторонников конспирологической теории.

Как Освальд был связан с Минском?

Не окончив десятый класс школы, 19-летний Освальд в 1956 году поступил в Корпус морской пехоты США, служил в Японии и на Филиппинах. Уже во время службы сослуживцы отмечали просоветские взгляды Ли Харви Освальда. Он даже изучил русский язык, но его знания экзаменаторы оценили как слабые.

В сентябре 1959 года Освальд уволился в запас и отправился в поездку в СССР, которую запланировал заранее. Прибыв в Москву в октябре 1959-го, он заявил, что хочет получить советское гражданство. Его ходатайство было отклонено, и тогда Освальд вскрыл себе вены.

В итоге американца все-таки оставили в СССР, но отправили в Минск, который он первоначально принял за городок в Сибири. 7 января 1960 года 20-летний Освальд вышел на минском железнодорожном вокзале, где его встретили сотрудники Красного Креста.

Американец сразу же попал под наблюдение сотрудников КГБ, которые фиксировали каждый его шаг. Вскоре Освальд встретился с председателем Мингорисполкома Василием Шараповым, который пообещал ему бесплатную аренду квартиры. Действительно, первое время он жил в гостинице «Минск», а уже в марте получил квартиру на берегу Свислочи (сегодняшний адрес — Коммунистическая, 4). «Я получил маленькую однокомнатную квартиру с кухней и ванной, рядом с заводом (8 минут пешком), с великолепным видом на реку, с двумя балконами, почти без арендной платы (60 рублей в месяц). Это мечта русского», — написал в дневнике Освальд.

Но американцу достаточно быстро опостылела жизнь в Советском Союзе. «Работа серая; заработанные деньги некуда потратить. Нет ночных клубов или боулинга, нет мест отдыха, кроме танцев профсоюза. С меня достаточно», — фиксировал Освальд в январе 1961 года.

Как в биографии Освальда «засветился» Станислав Шушкевич?

В 1960 году будущему спикеру Верховного Совета Станиславу Шушкевичу было 26 лет. Он окончил аспирантуру, еще не защитился и пришел на работу в специальное конструкторское бюро Минского радиозавода. Именно на этот завод был направлен на работу Ли Харви Освальд.

В аспирантуре Шушкевич сдавал кандидатский минимум по английскому, а значит, был в лице начальства человеком, знающим English. Реальность была немного другой.

Дом с башенкой вдали и есть дом, в котором жил Освальд. Из книги В. Кириченко «Минск. Исторический портрет города. 1953−1959″

— Язык я знал пассивно, как аспирант: английские статьи переводить нас научили, а вот разговаривать по сей день не умею. Мне, чтобы смысл фразы понять, именно текст нужно увидеть — это, как я понял, огромный советский дефект, во мне неисправимый, — признавался в одном из интервью Шушкевич.

Будущий политик встречался с Освальдом нечасто.

— Где-то в течение месяца занимался — в общей сложности у нас семь-восемь, максимум 10 занятий было — вспоминал будущий „беловежский зубр“.

Шушкевичу запретили расспрашивать Освальда о его жизни и узнавать какие-либо подробности. Поэтому они в основном говорили на общие темы.

— Завод, цех, кино, улица… Для американца, который недавно в Союз приехал, у него терпимый был русский, и мы с ним немножко спрягали, склоняли, чтобы грамматику усовершенствовать (больше всего я боялся, что этому парню, слесарем к нам зачисленному, детали по моему заказу изготовлять поручат — как пить дать испортит! — говорил Шушкевич. Кстати, он так и не поверил, что его ученик убил президента США.

Какой была личная жизнь американского гостя в Минске и как она повлияла на его отъезд?

Загадочный американец из „прекрасного далека“ не мог не пользоваться успехом у белорусских красавиц. К тому же он следил за своим внешним видом, что признавали даже мужчины.

— Всегда выстиран был и выглажен: наша одежда убогая — а убогость ее я понимал! — допустим, ушанка плюшевая… В общем, даже эта примитивная экипировка смотрелась на нем аккуратно. Он, видимо, сам умел в порядке ее поддерживать, и его элегантному внешнему виду я просто завидовал, — признавался Станислав Шушкевич.

Тем не менее в январе 1961 года возлюбленная Освальда Элла не приняла его предложения руки и сердца. Но уже в марте он познакомился на танцах с Мариной Прусаковой.

— Я пошел на танцы профсоюза, — писал в своем дневнике Освальд. — Скучно, но в последний час я познакомился с девушкой с французской прической и в красном платье с белыми тапочками. Я танцую с ней, прошу проводить ее домой. Я вместе с пятью другими поклонниками. Ее зовут Марина. Мы понравились друг другу сразу же. Она дает мне свой номер телефона и уходит домой с не очень новым другом, в такси. Я иду домой». Уже в апреле Освальд предложил ей стать его женой. В феврале 1962 года у Освальда и Марины родилась дочка Джун.

Год спустя, весной 1962 года, Освальд и Марина получили в посольстве США в Москве документы, которые позволили им эмигрировать в США.

Любопытно, что в своих дневниковых записях Освальд рассказывает, что жена поначалу испугалась идеи мужа вернуться в США, но потом ее поддержала. Материалы слежки КГБ, наоборот, иллюстрируют ссоры в семье, в которых Марина якобы желает супругу уехать в Америку и «умереть по дороге». Возможно, первоначально жена действительно была против переезда, а потом изменила свое решение.

Через несколько лет после гибели Ли Харви Марина стала женой техника Кеннета Портера. Теперь она живет неподалеку от Далласа и не общается с прессой.

После возвращения в США Освальд поддерживал связь с СССР?

1 октября 1963 года спецслужбы США перехватили телефонный звонок: Ли Харви Освальд звонил в советское посольство в Мехико. Из телефонного разговора стало понятно: 28 сентября Освальд побывал там и побеседовал с консулом Валерием Костиковым. Последний, по данным ФБР, был агентом КГБ и выполнял операции по заданию 13-го отдела, «ответственного за саботаж и убийства».

Освальд спрашивал у охранника, появилось ли «что-то новое в отношении телеграфии в Вашингтон». Охранник отвечал Освальду, что «запрос был отправлен в Вашингтон, но ответ еще не поступил».

По мнению ФБР, Освальд хотел получить американский паспорт или решить визовые вопросы при поддержке советского посольства (это мнение приведено в справке ЦРУ). Из этого документа следует, что американские спецслужбы считали Освальда агентом КГБ.

"Конечно, необычно, чтобы агент КГБ на таком деликатном задании имел неприкрытый контакт с советским посольством. Но мы обладаем сверхсекретными документами по доктрине военной разведки, которая гласит: контакт с самыми важными агентами может состояться и в официальных заведениях, под прикрытием легальной встречи", — гласит документ ЦРУ. Он был составлен через день после убийства Кеннеди и за день до гибели Освальда.

Кто расследовал убийство Кеннеди?

Спустя неделю после убийства Кеннеди новый президент Линдон Джонсон создал комиссию для расследования. Ее возглавил председатель Верховного суда Эрл Уоррен. В отчете этой комиссии, опубликованном в 1964-м, утверждалось, что в Кеннеди стреляли именно со школьного склада (из окна на шестом этаже) и это сделал Ли Харви Освальд, который действовал в одиночку. Комиссия не нашла никаких доказательств, что Ли Харви Освальд или убийца последнего Джек Руби участвовали в каком-либо внутреннем или международном заговоре.

В 1975 году президент Джеральд Форд создал комиссию Рокфеллера (названную так по фамилии тогдашнего вице-президента), которая расследовала действия ЦРУ внутри страны и за рубежом. Убийство Кеннеди было лишь одним из эпизодов расследования. Комиссия не нашла подтверждения причастности ЦРУ к убийству в Далласе и подтвердила выводы комиссии Уоррена: президента убил Освальд, который действовал в одиночку.

Комиссия Уоррена представляет доклад Линдону Джонсону. Фото: wikipedia.org

Наконец в следующем году был создан Комитет Палаты представителей США по политическим убийствам, который занимался двумя громкими делами: убийством Кеннеди и популярного темнокожего политика Мартина Лютера Кинга, погибшего в 1968-м. Итоги работы Комитета были подведены в 1979-м. Его сотрудники не нашли подтверждения того, что организаторами убийства были спецслужбы США или силы из-за рубежа. Но — принциальное отличие от выводов комиссии Уоррена — был сделан вывод, что стрелков было двое. Правда, установить личность этого человека специалисты не смогли.

Какие нестыковки существуют в деле Кеннеди?

Нестыковок и спорных моментов в деле Кеннеди так много, что им можно посвятить отдельный материал. Обратим внимание всего на несколько.

Через четыре дня после убийства президента, 26 ноября, один из агентов доложил директору ФБР Эдгару Гуверу о странном эпизоде, который он узнал от резидентуры ЦРУ в Лондоне. За 25 минут до покушения на Кеннеди старший репортер британской Cambridge News получил анонимный звонок. «Неизвестный посоветовал репортеру позвонить в посольство США за некими крупными новостями и положил трубку», — говорится в докладе. Через некоторое время, когда стало известно о стрельбе в Далласе, репортер позвонил в местную полицию, та передала сообщение МИ-5 (британской контрразведке). Таким образом, о покушении было известно заранее. Это ставит под сомнение факт, что Освальд был одиночкой.

Не совсем понятно, откуда точно раздались выстрелы. Согласно докладу Комитета Палаты представителей США по убийствам, 49 человек слышали выстрелы со стороны склада, 21 человек — со стороны травяного холма (с другой стороны дороги), 4 человека — с двух точек.

Удивляет и небрежность, с которой спецслужбы США отнеслись к визиту Кеннеди.

— Президентский кортеж двигался по дороге, которая в том месте раздваивается и, сделав зигзаг в форме сердца, сходится снова, — высказывал свое мнение Станислав Шушкевич. — В двух точках — это я как физик говорю — автомобили фактически неподвижны, а потом медленно разгоняются, а там три шестиэтажных дома стоят, и ни посадить на них наблюдателя, ни форточки закрыть — это вообще нелепость.

Казалось бы, Кеннеди был уже четвертым президентом США, убитым на своем посту. Но предыдущие трагедии случились довольно давно — ранее были убиты Авраам Линкольн (1861), Джеймс Гарфилд (1881) и Уильям Мак-Кинли (1901). С того времени спецслужбы сделали колоссальный рывок в своем развитии. При этом с 1901 года единственной жертвой среди президентов США стал только Кеннеди.

Даже этих моментов достаточно, чтобы как минимум засомневаться в официальной версии следствия.

Было ли доведено до суда хотя бы одно расследование?

Официальные комиссии из Вашингтона были уверены: убийцей был именно Освальд. Поскольку он не дожил до суда, процесс был невозможен. Альтернативу могли «предложить» лишь адепты конспирологической теории. Одним из них был прокурор Нового Орлеана Джим Гаррисон. Он начал свое расследование в 1966 году и обвинил в убийстве Кеннеди экс-пилота Дэвида Ферри и банкира Клея Шоу.

Якобы они были связаны с ультраправыми активистами, которые имели связи с ЦРУ и группами антикастровских эмигрантов из Кубы (последние финансировались разведывательным управлением). По мнению Гаррисона, причиной убийства было недовольство политическим курсом Кеннеди.

Во время этого расследования специалист по информационным технологиям Ричард Спраг пришел к выводу: в президента стреляли из трех точек (один человек — из книгохранилища, двое — с травяного холма). Но Освальда не было среди стрелков. Якобы он стал всего лишь «козлом отпущения».

После того как информация о расследовании стала известна журналистам, Ферри был найден мертвым у себя дома. Единственным подозреваемым остался Шоу, который предстал перед судом. Его обвиняли в соучастии в убийстве Кеннеди. Слушания продолжались два года. Весной 1969 года присяжные признали Шоу невиновным. Это был единственный судебный процесс, когда кому-то официально предъявляли обвинение в убийстве Кеннеди.

Позднее выводы Гаррисона рассматривал Комитет Палаты представителей США по убийствам. Его сотрудники согласились, что Освальд был знаком с Дэвидом Ферри и поддерживал контакты с антикастровскими группировками, но в целом не поддержали выводов Гаррисона. Кроме того, его критиковали за «сомнительные методы». Например, некоторые допросы проходили под гипнозом.

Рассекречены ли все материалы об убийстве Кеннеди?

В 1992 году конгресс США принял закон, в соответствии с которым все материалы дел по политическим убийствам — примерно пять миллионов страниц — были переведены в Национальный архив. К тому времени 98% документов уже было рассекречено.

Согласно закону 1992 года, если не будет возражений от президента, все документы должны быть полностью раскрыты в течение 25 лет. Срок истек в октябре 2017 года, после чего многие материалы были все-таки опубликованы.

Но американские спецслужбы неоднократно обращались к президенту США Дональду Трампу с просьбой отложить публикацию. Президент частично удовлетворил просьбу спецслужб, оставив засекреченными около 300 документов или их фрагментов.

Именно они едва ли не больше всего смущают исследователей. В материалах комиссии Рокфелера есть допрос Ричарда Хелмса, который с 1966 по 1973 год возглавлял ЦРУ. В 1975-м член комиссии Дэвид Белин заявил Хелмсу: «Последняя часть моего допроса касается возможного скрытого участия ЦРУ в убийстве президента Кеннеди. (…). Имеется ли какая-либо связанная с делом об убийстве Кеннеди информация, которая так или иначе доказывает, что Освальд был хоть в какой-то мере агентом ЦРУ либо агентом…» — на этом рассекреченная часть протокола допроса обрывается, ответ Хелмса пока неизвестен.

Пока упоминавшиеся около 300 материалов не будут рассекречены, ставить точку в деле Освальда рано.