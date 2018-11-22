«Трибуна»: Солигорский гигант проснулся и показал мощь 22.11.2018, 8:49

О матче «Шахтер» - БАТЭ.

Этот футбольный год нападающий начал скверно. Марек Зуб, тренировавший Солигорск на старте сезона, был Лаптеву не по душе. Партнеры говорили, что форвард не особо напрягался на занятиях и вообще скептично относился к коучу, пишет «Трибуна».

С приходом Сергея Ташуева все поменялось. Лаптев набрал обороты, и к осени стал главной надеждой сборной Беларуси в Лиге наций.

В начале сезона Лаптев был ну очень плох, сейчас – едва не главная надежда сборной в атаке

В национальной команде, если говорить прямо, не получилось. Солигорчанин в сентябре не забил ни Сан-Марино, хоть то и получило на «Динамо» пятерку, ни Молдове – при этом на Дениса делалась основная ставка. В последующих матчах Криушенко больше доверял другим игрокам. Тут же, как назло, отрезало и в чемпионате. Последний раз Лаптев 2 сентября забил минскому «Торпедо» и с тех пор молчал больше двух месяцев. В Кубке вообще не сдержался и схлопотал красную карточку уже в первом тайме – благо команда дотерпела и прошла Брест. В общем, осень для форварда была непростой, но зато в самый важный момент он показал, на что способен.

От игры с БАТЭ зависело очень многое: финиш чемпионата, а Солигорск лишь четвертый. Без победы над Борисовом перспектива вовсе остаться в сезоне без медалей обретала для «Шахтера» реальные очертания. Если ничья – то равенство по очкам с «Витебском» и равенство в очных встречах. Дальше – разница забитых мячей, а она у «северян» на данный момент лучше. Поражение? Ну это совсем беда, ведь впереди всего пара туров и вполне посильные соперники у всех участников медальных разборок. В общем, БАТЭ надо было побеждать вопреки накопленной за последние годы статистике.

Лаптев с самого начала поединка был дерзок с борисовскими защитниками. Уже на 6-й минуте солигорский гигант спокойно развернулся через Александара Филиповича и на глазах у опешившего Егора Филипенко спокойно отправил мяч в ворота – центр обороны БАТЭ провалился.

Гости на протяжении матча выглядели блекло, а когда начало казаться, что они вот-вот на что-то сподобятся, вдруг пропустили еще раз. И снова Лаптев: нападающий неожиданно прытко ворвался в штрафную, выставив в глупом свете Захара Волкова. Филипович подстраховать партнера не успех. И еще Юрий Ковалев – вингер «горняков» отдал замечательный пас.

Так игра была сделана, но «Шахтер» на кураже еще и пенальти заработал. Лаптеву хет-трик сделать не дали. Удар безупречно исполнил штатный пенальтист Элис Бакай. Впервые за 11 лет БАТЭ проиграл в чемпионате крупно. В 2007-м безответную трешку Борисову отгрузил МТЗ-РИПО.

Лаптев забил девятый и десятый мячи в чемпионате и вошел в пятерку лучших бомбардиров сезона. Никого из Борисова в топ-5 нет, если что.

Солигорск уже второй таблице. Путь к серебру открыт.