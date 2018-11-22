Ну что стоишь, городовой? 7 Максим Винярский

22.11.2018, 8:59

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Максим Винярский

Пойми: в нашем городе снова пахнет революцией.

Открытое письмо городовому, памятнику и символу.

Ну что стоишь, городовой? Стоишь, высоко, можно сказать на городском валу. Что тебе видится с этой точки? Ну, кроме белоруской версии Лубянки напротив? А может, ты смотришь туда, в прошлое, из которого тебя вытащили на свет Божий?

Или прозреваешь будущее? Ну, о будущем после, пока вспомним о прошлом.

За каких-то полсотни лет вашего существования отношение к вам вполне оформилось. Городовой заслуженно стал настоящим символом реакционного царского режима. Последыш твоего министра, воткнувший тебя в центре нашей столицы, не зря так трепетно к тебе относиться, ведь он тоже реакционер и тоже пока хранит местного царька.

Может и не каждый из вас был ублюдком, но запомнились ведь именно такие. Крутившие руки арестованным. Хлеставшие народ нагайками. Топтавшие конями демонстрации. Вламывающиеся домой к людям в грязных сапогах. Помогающие на обысках выгребать всяческую крамолу, от «Мужицкой правды» до герценовкого «Колокола». Бдительным оком выискивающие каждого несогласного, каждого думающего, каждого свободного человека, что бы выслать, сгноить на каторге, замуровать в каменном мешке или вовсе вздернуть.

О чем ты тогда думал городовой? Ты, наверное, думал: это просто работа, служба, так надо, так будет всегда. Ты серьезно ошибся. Не смог из своего настоящего увидеть будущее. А оно наступило. Пришла революция, и уже никого не интересовало, что из вышеперечисленного делал ты, а что твой сослуживец, а что – жандарм из третьего отделения. Реки, мосты, фонари, винтовки.

Так было. Теперь о будущем.

Оно ведь уже здесь, рождается от каждого нашего шага, каждого решения, каждого слова, каждого действия. Присмотрись, прислушайся, втяни в себя воздух. Пойми: в нашем городе снова пахнет революцией. И твоим наследникам по службе стоит задуматься, как не повторить судьбы твоих коллег. Способ закручивания рук и гаек те опробовали на полную – не помогло. Так что их ждет сложный выбор, тот самый в котором ошибся ты.

А что касается тебя самого, так пощечина подростка не самое тяжелое, что может с тобой случиться.

Максим Винярский, «Фейсбук»