«С Крымским мостом все гораздо серьезнее, он лопнет» 25 22.11.2018, 9:11

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Это был пиар-проект, бессмысленный с точки зрения инженерии.

Керченский мост строили для президента России Владимира Путина. Это был политический проект, который обречен на неудачу. После получения пиар-дивидендов, неизбежна драма, связанная со строительством того, что строить было нельзя. Об этом в комментарии InfoResist рассказал старший научный сотрудник Института водных проблем российской академии наук, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар.

По словам ученого, «проседание» моста, связавшего оккупированный Крым с Россией, это неизбежный и очень опасный процесс.

«Осадка должна идти долго, потому что это четвертичные рыхлые породы, которые вообще плохо держат и поэтому под нагрузкой она идет. Но там, насколько я понял, из тех материалов, что мне прислали, там идет хуже, там идет выпор в обратную сторону. Выдавливаются сваи. Если они выдавливаются, то это очень плохо. Просто будет перекос в разнонаправленных движениях», — сказал он.

«Осадка она и должна быть. Она будет еще идти. Потому что мост, когда там ехал Путин на самосвале, то его никто не принимал, как по-настоящему принимают мосты под сосредоточенной нагрузкой. Ее не было. Поэтому по всему возможно, что осадка будет идти. А вот выпор в обратную сторону, это серьезные вещи. Понимаете, я уже сегодня прочитал опровержение о том, что все «ха-ха», украинские специалисты, их пригласили на мост «Приезжайте к нам мы вам все покажем». А они привели очень интересные данные спутниковой съемки. Вы знаете, что можно удаленно все это дело контролировать? Сейчас же технологии другие. Таким же образом наблюдают тектоническое движение плит в океанах. Наблюдают через космосические снимки. Дешифрируя снимки. Это аэродиология. Там все это прекрасно видно. И вот они показали вот этот выпор. Вот это меня больше всего беспокоит выпор, когда идет тайное движение снизу вверх. Вот мы, когда делали всевозможные работы, связанные с гидробиологией, со строительством, я никогда не обращал внимания на вот этот выплыв. Только в одном случае заказчик попросил «Посчитайте мне ту нагрузку, при которой может произойти выпор и фундамент лопнет». Вот это очень серьезные вещи. Дело в том, что так быстро реагируют наши только в том случае, если попали в точку. Помните Скрипалей, в Солсбери, как мы кричали, все отнекивались, отбрыкивались и говорили, что это не мы. Тут, то же самое говорят «Ничего страшного нет, хохлы все придумали. У них нет денег на отопление, нет горячей воды» и прочее, прочее. Вот это я прочитал сегодня в электронной прессе. Значит, раз мы так реагируем, оперативно откликнулись, значит, что-то там серьезное происходит», — добавил специалист.

На вопрос о том, что ждет конструкцию дальше, не разломается ли она на две части, не «лопнет» ли фундамент, Медовар говорит, что «все может быть».

«Понимаете, у вас по идее полотно должно быть горизонтальное, особенно это важно для железной дороги, там, где лежат рельсы, потому что, если так пойдет дальше, рельсы, извините по-русски, станут раком. И поезд сойдет с них, свалится в море и там утонет. Это очень серьезные вещи. Я в свое время, когда на меня вышли проектировщики этого моста, причем они сидят в Лондоне и они следят, они говорят: «У нас круглосуточное дежурство. Мы в Лондоне меняемся каждые сутки и сидим каждые сутки. У тебя один день в неделю, который ты полностью посвящаешь Крымскому мосту». Потому что там дают данные по наблюдению. Они боялись горизонтальных колебаний. «Вертикально вроде мы как бы их уже нивелировали». Правда, как, я не понял. На что я им сказал: «Ребята, там геология. Вы поймите, вы можете абсолютно великолепную технологию воткнуть с ноу хау, чего хотите, но геология там такая, при которой строить ничего нельзя». Это давно известная вещь», — отметил ученый.

По его словам, еще в то время, когда он учился в институте, самым бездарным проектом был проект моста в этом месте.

Медовар уверен, что строительство данного моста – «дурдом» и «политическое решение для одного человека».

«Там нельзя его просто строить за счет того, что тысяча метров мощность майкопских, миоценовых глин, современное отложение, полутвердых, водонасыщенность, опещяненых. Это дурдом. Еще раз, это политическое решение было, политическое. Ради одного человека. Вот, сделали мост. Я сказал, что этот мост он обречен. Рано или поздно он не устоит. Потому что опора там сидит на полу твердых глинах. А должна сидеть на скальной породе. Такой как гранит, чтобы там не проседало, не было выпора, не было просадки и не было бы осадки. Поэтому всегда такие мосты строят на коренных породах, а не на полу твердых современных глинах. Вот. Серьезная вещь, между прочим. Еще раз, я никогда бы в жизни по этому мосту не поехал, и все мои друзья геологи сказали «Мы тоже не поехали бы, потому что мы знаем, что такое геология». Еще раз повторю, выпор — это страшная вещь. Понимаете, вас снизу выталкивает», — отметил он.

В результате Керченский мост может рухнуть.

«Он может треснуть. Как пойдут сваи. Самое интересное, как они считали нагрузку? Ведь это есть механики грунтов, которые четко совершенно показывают свойство грунтов, что они могут держать, какая максимальная нагрузка, куда они просядут. Это все считается. Я все просил у этих проектировщиков, раз они проектировали этот мост, я говорю: «Изыскание кто проводит?» Это очень важно, кто проводил инженерно-геологическое изыскание, кто смотрел трехосный сдвиг, как все это происходило? Покажите эти цифры. Потому что сейчас очень хорошую статью выдал Эли Беленсон, это гидрогеолог из Израиля, она в интернете ходит, очень широко. На него там нападали. Но он провел все исследования, вытащил всю информацию, показал какая плотность, как она меняется и прочее. То есть он провел такую хорошую инженерную задачу, решил. Это же инженерное сооружение, вот он как инженер гидрогеолог показал, почему это там строить нельзя. Ссылался на меня и на ряд других специалистов. Так что вот так ребята. Я верю в то, что там действительно это происходит. Оно должно происходить. Еще раз повторяю, осадка должна быть обязательно. Самое главное, чтобы она была равномерная, чтобы, допустим, проседали, как там написано опоры, каждая, пускай на 80 миллиметров. Но только чтобы и эта и другая на 80. А не так, что эта на 80, а та на 50. Уже начинается перекос. Как только начинается перекос, то уже появляется угол и там совершенно по-другому сваи держат нагрузку. Это же специалисты все знают. О чем тут можно говорить?», — резюмировал Юрий Медовар.

Ранее сообщалось, что после анализа результатов космической съемки Крыма, специалисты пришли к выводу о том, что Керченский мост смещается и это грозит обрушением конструкции.