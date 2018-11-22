Жители Сибири восстали против строительства «китай-города» 3 22.11.2018, 9:29

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Фото: Дина Светлова

Бунт произошел в Омской области.

В Омской области местные жители продолжают протестовать против строительства "китай-города". Строительство на подъезде к поселку Омский – от областного центра это 18 км по трассе –ведет компания "СТГ-групп". Предполагается, что китайцы займутся реконструкцией Омского нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего компании "Газпром нефть", сообщает "Сибирь. Реалии".

Многие местные недовольны этим строительством. Они переживают из-за того, что совсем скоро у них под боком могут поселить 3,5 тысячи граждан другого государства. Население самого районного поселка, по последним данным, составляет 2,4 тысячи человек.

– У нас из-за безработицы распадаются семьи. Мужья едут на север, там месяца 2–3 деньги зарабатывают, а жены все это время мыкаются с детьми, какая это жизнь? Какие отношения? Это же не месяц, не два… А сюда везут 3,5 тысячи китайцев – нате вам работу. А потом еще губернатор удивляется, почему такой отток населения с территории Омской области, так они сами это создают, искусственно, – говорит жительница поселка Омский Ирина Дроздова.

– Мы относимся к этому строительству очень плохо. Боимся, что просто растворимся среди приезжих. Мы были на митинге. Со всех районов Омской области люди приезжали. Все против. Сказали, поселок уже весной будут заселять. Они врезались в наш центральный водопровод – приварили трубищу больше нашей, покупают пять новых насосов – мы воды не увидим… У нас поток воды слабый. И столько земли они оттуда убрали – видели, какая куча? Потом возили по поселку, продавали нам наши же земли… Мы задавали вопрос, что они будут делать здесь? Нам ответили, что нефтезавод их будет обучать. Я спросила, а наших нельзя обучить? У нас люди работают в городе – нашли там работу, потому что в Омском вообще работы нет, – говорит жительница поселка Омский Надежда Козлова.

Люди говорят о том, что подъездная дорога к поселку уже пострадала от большегрузов, подвозящих на стройплощадку материалы. И, что непонятно, как вся остальная инфраструктура справится с таким наплывом приезжих?

– Мы думали сначала, что это какая-то федеральная программа, а это оказался частный проект. Для чего он нам? Они нам дорогу уже раздавили, так и с остальным будет, – говорит житель поселка Омский Виктор Сидоренко.

В Омском районном суде тем временем идет слушание по делу 74-летнего пенсионера и правозащитника Валентина Кузнецова. Его обвиняют в невыполнении требований сотрудника полиции на месте строительства вахтового городка для трех с половиной тысяч китайских рабочих. Жители поселка Омский попросили Кузнецова помочь в их борьбе со стройкой. 2 ноября Кузнецов приехал к месту строительства, чтобы снять объект с квадракоптера. И был избит и задержан полицией. А теперь Кузнецову грозит еще и 15 суток..

Валентин Кузнецов

– Мы с оператором проводили видеосъемку земельного участка, на котором строится городок для китайцев, – рассказывает Валентин Кузнецов. – Находились от этого участка, обнесенного забором, на расстоянии полукилометра, на полях. После проведения видеосъемки мы уже поехали, и тут к нам едет участковый, потом подъехал Кардонис (представитель ООО "СТГ Групп". – С.Р.) – они нам перегородили дорогу… Сейчас меня обвиняют, что я резко открыл дверь и толкнул сотрудника полиции. И побежал. А фактически было, что я попросил его отойти, он был за дверью, он отошел, я вышел и пошел за документами в другую машину, которая стояла на трассе. Меня загнули, как боевики: руки за спину под самый затылок, я орал даже, хотя я терпеливый товарищ. Моим же ремнем связали мне руки. Попинали, у меня синяки на спине. В своем рапорте участковый пишет, что меня удерживали двое неизвестных ему лиц, просит возбудить против них дело за незаконное лишение свободы. Хотя сам неоднократно проходил мимо автомобиля, где меня удерживали больше четырех часов с завязанными руками. Эти неизвестные несколько раз заходили в полицейский уазик.

Стройплощадка обнесена колючей проволокой

Водителя и автомобиль Валентину Кузнецову для поездки на строительство городка предоставили в омском центре реабилитации "Рассвет".

– Его возил мой водитель, Владимир Ильич Борисов, – рассказывает главврач Натела Полежаева, – он мне и позвонил. Сообщил, что к Кузнецову подошли трое, выдернули ремень, скрутили руки за спиной профессионально, уронили на землю и стали пинать. У меня как раз была депутат Ирина Дроздова, она пригласила правозащитника Юрия Шадрина, они поехали туда.

– Когда мы подъехали, Кузнецов сидел связанный в гражданской машине, рядом был человек в гражданском, и ему не разрешили ни выйти, ни окно открыть, – говорит Ирина Дроздова. – Мы видели, что лицо у него разбито. Я машу водителю – открой окно, а он отъезжает. Я подошла к женщине-дознавателю, она была в форме, говорю: "Какой-то бандит удерживает нашего правозащитника, почему никаких мер не принимаете?" Она говорит: "Сейчас разберемся". И они почти пять часов разбирались, а Кузнецов все это время сидел в машине. Меня лично это очень задело. Создалось впечатление, что Кардониса и его друзей покрывают полицейские.

"Кто смелый был – тот подписал"

В этот же день, 2 ноября, жители Омского планировали подать главе своего поселка уведомление о проведении референдума о строительстве по соседству с ними вахтового городка для китайских рабочих. Эту идею выдвинула местная жительница Анна Павличук. Валентин Кузнецов обещал проверить, правильно ли составлены документы. Именно 2 ноября они должны были встретиться.

Анна Павличук

– Я с ребенком направлялась из города в сторону поселка, – рассказала Анна Павличук. – На подъезде к нему встретила большое количество машин сотрудников полиции и ДПС, начала притормаживать, разглядывать машины. В одной из них на заднем сиденье был Кузнецов. Я завезла ребенка домой и вернулась: мне нужно было пообщаться с Валентином Николаевичем. Я спрашивала сотрудников полиции о происходящем, но мне никто не давал объяснений. Подходила к машине с Кузнецовым, попыталась открыть, но она была заперта, постучала – никто не открывал… На все, что там происходило, наши органы полиции никак не реагировали. Мне уже звонили жители, ждали, чтобы подписать документы о проведении референдума, и я поехала к ним. Жители поселка очень сильно переживали, боялись за свои семьи, но кто смелый был, тот подписал документы, и я их отнесла.

Одной из поставивших тогда свою подпись под обращением в поселковую администрацию была жительница Омского Надежда Козлова:

– Мы относимся к строительству китайской деревни очень плохо. Отправили главе администрации бумаги, чтобы нам разрешили подписи собрать – провести референдум по этой теме. Документы-то мы подали, но глава никогда не даст на это добро. Это придется в суд подавать – сто процентов. Сейчас они будут время тянуть, стройка будет идти, и потом вряд ли что-то можно будет убрать… Только через суд.

Авто, в котором несколько часов удерживали Кузнецова

После того, как правозащитник Валентин Кузнецов был избит и в течение нескольких часов по сути находился в плену у напавших на него людей, его еще и обвинили в неподчинении полиции. Дело быстро направили в суд – первое заседание прошло уже через шесть дней после инцидента. Сам Кузнецов обратился в прокуратуру с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту угрозы убийством. У правозащитника есть видеозапись, зафиксировавшая, как Кардонис бросается с пистолетом на автомобиль Дмитрия Ляшевича, оператора, с которым Кузнецов снимал стройку. Заявитель также просит наказать участкового Салимова, который безучастно смотрел на это, а также на то, как потом избивают самого Кузнецова.

– В тот же день, 2 ноября, я заплатил за судебно-медицинскую экспертизу, и мне ее провели. Зафиксировали пять ссадин на голове с помарками засохшей грунтовой грязи и синяки на теле. Я подал заявление в СУ СК по Омской области, но скорого рассмотрения не предвидится. Мое заявление передали в межрайонный отдел следственного управления. А 7 ноября мне позвонила следователь Анастасия Гончарова и попросила прийти к ней для дачи разъяснений. Я пришел и узнал, что это не по моему заявлению, а по заявлению полиции. Меня повезли Омский районный суд, где мы долго ждали, пока дежурный судья освободится. Потом меня передали другому судье, и в седьмом часу он начал рассматривать. Я заявил ходатайство о вызове скорой помощи, та приехала, замерила давление, оно оказалось повышенным, и суд отложил рассмотрение. Статья, по которой меня обвиняют, предусматривает административный арест до 15 суток.

Очередной суд состоялся 14 ноября. Поддержать Кузнецова собралось несколько жителей поселка Омский, также присутствовали журналисты и общественники. Одной из свидетельниц выступала специалист по связям с общественностью китайской компании "CC-7" (Китайская национальная химико-инженерная строительная компания №7) Светлана Крикунова:

– В тот день утром я выехала на объект – строящийся вахтовый городок для китайских рабочих, там я встретила представителя компании-собственника земельного участка Кардониса… не знаю имени и отчества. Мы с ним беседовали и заметили квадракоптер, летающий над стройкой. Кардонис вызвал полицию… Я начала на свой телефон снимать полет квадракоптера… Мы поехали искать источник запуска. В поле стоял джип темного цвета. К нему подъезжала полицейская "Нива", мы тоже подъехали… В джипе за рулем сидел молодой человек, а рядом на пассажирском сиденье, как ныне мне известно, сидел господин Кузнецов. Из "Нивы" вышел участковый, постучал в окно, попросил открыть джип. Господин Кузнецов приоткрыл окно, участковый представился и попросил у него документы. Тут началась со стороны Кузнецова тирада словесная, участковый пытался объяснить, что он приехал по вызову, что просит документы и что, видимо, совершено некое правонарушение… Кузнецов вел себя вызывающе, кричал, перекрикивая участкового. Это какое-то время длилось, он не реагировал на неоднократные просьбы участкового, потом закрылось окно, они задраились в этом джипе и что-то между собой совещались. Потом, видимо, сговорились, Кузнецов резко выскочил из машины, оттолкнул участкового и понесся по полю. Участковый ему кричал "Остановитесь", вдогонку, этот не реагировал, вилял, как заяц, по полю. В этот момент джип стартанул резко, на всех газах, и попытался через поле тоже выскочить на профиль, сбил Кардониса и в результате выскочил на профиль и понесся в сторону города. Участковый прыгнул в свою "Ниву" – и вдогонку за джипом…

Олег Кардонис и Светлана Крикунова

Судья отклонил ходатайство Кузнецова о вызове в суд участкового Салимова, представителя компании-застройщика Кардониса и водителя Владимира Борисова. Заседание вновь завершилось вызовом скорой помощи к Валентину Кузнецову, у которого случился гипертонический криз. Суд перенесли на 22 ноября.

Судья Максим Тригуб

Тем временем стройка поселка для китайцев продолжается, а возмущение сложившейся ситуацией в поселке Омский не утихает:

– У нас что, отсутствует в регионе безработица? Извините, 3,5 тысячи граждан иностранного государства работают, а 3,5 тысячи жителей Омской области – специалисты, кстати, – без работы сидят. Я нормально отношусь к социалистическому строю и КНР, но унижать свое национальное достоинство тоже не хочется, – говорит житель поселка Валентин Кузнецов:

Сотрудники администрации поселка, так же как и представители "СТГ-групп", ситуацию в настоящее время не комментируют.

– Здесь не столько юридический вопрос, сколько политический. Честно говоря, не хотел бы я видеть китайцев в Омской области. Я с уважением отношусь к этой стране, но когда они непонятно какими овощами кормят население, при этом варварски относятся к нашей земле, и после них на ней ничего не растет. У нас надзорные органы плохо за этим следят, поэтому непонятно, что они после себя оставят. Это какая-то тихая политика выжженной земли – в буквальном смысле… Вопрос еще и в конкуренции: зачем нам это нужно? Все, что касается вот этих всяких преференций, – не понимаю, зачем они это делают? Ситуация та же, как и когда турки приезжают к нам строить. Ну не лучше нас они строят – совершенно точно. Что касается строительства на землях сельхозназначения – это однозначно грубейшее нарушение закона, потому что на этих землях нельзя строить объекты капитального строительства, кроме тех, что нужны для сельхозпереработки, – говорит директор юридической фирмы ООО "Омэкс-Лекс", председатель комитета по поддержке предпринимательства в сфере недвижимого имущества и земельных вопросов при Омской ТПП Александр Дмитренко.

Между тем жители Омского уже обратились в Омскую межрайонную природоохранную прокуратуру, которая выявила на месте стройки нарушения земельного законодательства и вынесла "СТГ-групп" представление об их устранении. Кроме того, депутат Омского Заксобрания Вячеслав Бахарев направил два депутатских запроса – в прокуратуру Омской области и в омский Росприроднадзор – о том, что в регионе распродаются и уничтожаются земли сельхозназначения. Ответы на эти запросы должны прийти до начала декабря.

Своих рабочих для реконструкции Омского нефтеперерабатывающего завода планирует "поставлять" в регион китайская компания "СС-7" – дочерняя структура корпорации China National Chemical Engineering Company Limited. Огороженная площадка под строительство размером в несколько гектаров принадлежит ООО "СТГ Групп", директор – Станислав Дворкин. Учредителями фирмы в равных долях являются ООО "Русские измерительные системы" и Александр Николаевич Кордонис.

По словам Валентина Кузнецова, уже сегодня на первом этапе модернизации Омского нефтезавода задействовано 500 турецких и 1000 китайских рабочих. Известно, что еще 3,5 тысячи китайцев должны приехать весной 2019-го и пробудут в Омске три года. А потом им на смену должны прибыть другие граждане Китая, в том же количестве. Всего до конца 2020 года планируется привлечь порядка восьми тысяч иностранных работников.