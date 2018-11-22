National Interest: Российские танки «слепые» по сравнению с американскими 3 22.11.2018, 9:58

2,061

Фото: РИА Новости, Павел Герасимов

Названы преимущества сухопутных сил США над РФ.

Одним из важнейших преимуществ американской армии является навигационная система, которая используется в механизированных частях. Ее называют системой опознавания своих войск. Главная характеристика такой системы — способность бронетехники распознавать местоположение всех находящихся вокруг своих машин посредством боевой сети, пишет National Interest (перевод – inosmi.ru).

У такой системы есть множество преимуществ. Командир может оперативно реагировать на изменения в боевой обстановке, потому что знает, где находятся его войска. Скорость маневра можно увеличить за счет того, что у подразделений уходит меньше времени на ориентирование на местности друг относительно друга. А о вероятных местах расположения противника можно сообщить всем по сети.

Поскольку у такой системы есть многочисленные достоинства, может возникнуть впечатление, что у России на ее новейших танках установлено нечто подобное. Но все намного сложнее. Каждая российская машина в отдельности теоретически обладает такими возможностями, но из-за нехватки финансовых средств оснастить системой опознавания своих танков все танковые войска России не удается. Но каков «стандарт» для российских танков? Есть ли у них нечто похожее на то, что имеется у американских военных?

Сердцем любой боевой сети является радио. Без радиосвязи танк лишится возможности принимать и передавать команды, а также любые данные. Стандартной радиостанцией для большинства российских боевых танков является комплекс радиосвязи Р-168. Р-168 обеспечивает голосовую связь и обмен данными между всеми танками воинского формирования в движении на расстоянии до 30 км. Что касается передачи данных, то скорость такой передачи составляет до 16 килобит в секунду.

Еще одним ключевым компонентом, широко используемым в войсках, является навигационная аппаратура «Азимут». Она состоит из приемника ГЛОНАСС, электронного компаса и еще нескольких приборов. Данная система сопряжена с Р-168 для передачи по сети данных о местонахождении боевой машины, о направлении ее движения и о других параметрах.

«Азимут» теоретически может выдавать навигационную информацию членам экипажа, но обычно это не делается. Чаще всего за местонахождением машин следят и наблюдают с командного пункта, которым может быть танк Т-90АК или другой командирский танк.

Сочетание «Азимута» и Р-168, способных осуществлять передачу данных, дает российским танковым войскам ограниченную возможность для опознавания своих танков при условии, что они используют и ту, и другую аппаратуру. Обновление информации о местонахождении машин, осуществляемое «Азимутом» по сети радиосвязи, позволяет командному пункту или командирскому танку отслеживать местоположение указанных танков по движущейся карте.

Это вполне подходит для российской централизованной системы управления войсками. Но она лишена той гибкости, которой обладает американская армия, у которой система опознавания установлена почти на каждом танке. Большинство российских машин с аппаратурой «Азимут» не имеют оборудования для получения данных о местонахождении других оснащенных такой системой танков, поскольку экран, применяемый для опознавания, на линейных машинах не устанавливается.

В отличие от России, практически каждый «Абрамс» из состава американской армии имеет систему отслеживания своих сил, и его экипаж видит на движущейся карте местоположение других танков своего подразделения/части. Это упрощает взаимодействие и ориентирование на уровне взвода в отличие от российских танков, где ориентирование осуществляется по радиосвязи или по карте. У России есть системы независимой навигации типа ТНА-3, но опять же, такую аппаратуру обычно устанавливают на командирских машинах.

В 2010 году была предпринята попытка изменить такое положение вещей при помощи танка Т90А2, у которого имеется единая система управления тактического звена «Созвездие-2М», но этот танк не был принят на вооружение. Последние разработки менее амбициозны. Говорят, что у Т-90М имеется экран для движущейся карты, поэтому возможно, что такие танки смогут отслеживать местоположение друг друга и других находящихся вокруг машин с аппаратурой «Азимут».

Но даже в этом случае их сеть сможет работать в ограниченном пространстве по сравнению с американской системой опознавания своих танков, в которой используется спутниковый канал связи. Причина в том, что такая сеть рассчитана на цифровую радиоаппаратуру. Говорят, что у танка «Армата» есть системы, аналогичные тем, чт о установлены на Т-90М. Предположительно, если в отсеке экипажа будет несколько экранов, никаких проблем с сопряжением не возникнет. Но «Армата» вряд ли будет использовать спутниковую связь в своей системе опознавания и слежения.

Хотя сейчас очень много пишут о вооружении, броне и мобильности новых танков, управление зачастую является не менее важным компонентом для достижения победы в бою, если не более. США сохраняют значительное превосходство в этой области, поскольку большинство российских танков не оснащены даже аппаратурой «Азимут», а тем более устройствами цифровой индикации и современными средствами спутниковой связи. Но поскольку в российской армии действует строгая система подчиненности с централизованным управлением, и широко используются средства радиоэлектронной борьбы, ставка на старые системы навигации и управления может иметь больше смысла.