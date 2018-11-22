«Про трамвай нам не интересно!»: минчане бунтуют против властей 3 22.11.2018, 9:59

3,032

Жители Серебрянки встали на защиту своего имущества.

Жителям Серебрянки вчера вечером презентовали план развития района в границах улиц Ванеева — проспекта Рокоссовского — Плеханова — Якубова — граница ландшафтно-рекреационной зоны 158ЛР. Им показали где пройдут четвертая линия метро и новая трамвайная ветка, где появится новый бульвар, какие здания будут реконструированы и построены новые, пишет tut.by.

Но людей больше интересовало другое: когда город планирует сносить их гаражи?

Общественное обсуждение могло закончиться вчера и не начавшись — актовый зал школы № 164 оказался маловат и явно всех не вмещал: люди толпились в проходах, часть осталась в коридоре. Однако жители Серебрянки были настроены решительно и переносить встречу в более удобное помещение отказались.

Представитель «Минскградо» Михаил Друщиц начал с самого интересного: в ближайшие годы по Рокоссовского начнет ходить трамвай, а вдоль проспекта появится бульвар. Зеленые зоны внутри района останутся не тронутыми, несколько плоскостных наземных автостоянок реконструируют в подземные.

Еще он рассказал, где градостроители отвели место под строительство объекта общепита быстрого обслуживания с паркингом — площадка под этот объект расположена на пересечении проспекта Рокоссовского со 2-м Велосипедным переулком (№ 23 по ГП).

Изображение: lenadmin.gov.by

В планах также реконструкция ФОК «Серебрянка» со строительством теннисного центра. После 2020 года запланирована реконструкция школ с увеличением вместимости.

Но, как оказалось, большинство собравшихся интересовались лишь одной частью ПДП района — участком в границах улиц Ванеева и 2-го Велосипедного переулка. На нем теперь расположен массив боксовых гаражей. На их месте по ПДП запланирована многоуровневая автостоянка, гаражи же запланированы под снос.

Поэтому самый главный и многократно повторяемый вопрос из зала: «Когда будут сносить наши гаражи?»

Выяснилось, что реконструкция гаражного массива взаимосвязана с планами метростроевцев — через эти гаражи будет проходить четвертая линия метро. А это значит, что речь идет о довольно отдаленной перспективе.

— В соответствии с Генпланом предлагается по створу второго транспортного кольца проложить кольцевую ветку метро, — объяснил Владимир Прищепов, разработчик раздела по транспорту «Минскградо». — Строительство кольцевой линии может быть начато только после реализации третьей линии «Курасовщина — Зеленый луг». То есть после 2030 года, не раньше.

После того, как собравшимся несколько раз повторили, что к вопросу о сносе их гаражей вернутся не раньше 2030 года, в зале стало несколько свободнее. Получив нужную информацию, многие покинули собрание.

Остались те, кто «хотели бы передать гараж по наследству» и не готовы соглашаться даже на очень отдаленные перспективы сменить гараж на место на многоуровневой стоянке.

Заключительная часть мероприятия проходила в виде «кружков по интересам» — люди подходили со своими вопросами к присутствующим на обсуждении депутатам, представителям администрации и специалистам «Минскградо». Спектр интересов — от залегания «водной линзы» и как через нее строить метро, до «где хранить лыжи и картошку» без гаража.

Кое-кто спрашивал и о том, где и какое жилье и на месте чего оно будет построено. Выяснилось, что многоэтажные жилые дома появятся вдоль улицы Ванеева. Но сначала предстоит вынести предприятие ЗАО «Автокомбинат № 3» и Белорусский республиканский союз потребительских обществ.

Многоэтажный дом со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения запланирован на пересечении проспекта Рокоссовского и 2-го Велосипедного переулка.

Прибавится в этом районе и спортивных объектов — на пересечении улицы Плеханова и проспекта Рокоссовского будут строить объект спортивного назначения с подземной автостоянкой.