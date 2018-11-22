Я тогда уже победил 4 Аркадий Бабченко

22.11.2018, 10:10

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Аркадий Бабченко

Фото: gordon

Украине удалось то, что не удалось еще ни одной стране.

Сказать, что Майдан изменил мою жизнь - это ничего не сказать. Круче человеческую жизнь может изменить только уже непосредственно смерть, но у меня пока еще не судьба.

Ни дня, ни минуты, ни секунды никогда ни о чем не жалел.

Одни из лучших дней моей жизни.

Украине удалось то, что не удалось еще ни одной стране. Ни одной! Все страны Восточной Европы и те из стран Западной Европы, что попали под имперскую пяту, смогли вырваться из-под ней только тогда, когда начала разваливаться сама империя. Польша, ГДР, Финляндия, страны Балтии, Кавказ - вырывались только тогда, когда империя становилась слабой.

Украина - единственная, кто вырвалась из Мордора на пике его очередного взлета к могуществу.

Единственные в Европе.

Единственные в мире.

Никто. Не смог. Сделать. То. Что смогли. Мы.

В те дни в том месте собралось невероятное сообщество совершенно уникальных людей на планете. Это были лучшие люди, которых я встречал в своей жизни. Не за колбасу. За свободу. За достоинство.

Люди готовы были умирать за свое человеческое достоинство. И умирали. И победили.

И когда после этого я сталкиваюсь с очередным пароксизмом меншевартости, меня перекособочивает, как ногтем по стеклу.

Еще раз: Никто. В мире. Не смог. Сделать. Того. Что смогли. Мы.

А не жалеешь? Ведь мог бы сейчас относительно нормально и сытно существовать...

Ты так ничего и не понял, дружище. Я был рожден рабом. В Империи. И всю жизнь был рабом.

И только там, на четвертом десятке, обрел свое достоинство.

И рабом я больше никогда уже не буду.

А теперь иди. Нам больше не о чем разговаривать.

Как замечательно сказал кто-то вчера в ленте - я не смогу объяснить тебе смысл революции достоинства, если ты не понимаешь, что такое достоинство.

За два месяца, проведенные мной на Майдане, я готов отдать еще пять лет страха, травли, прессинга, беженства, расстрелов, бункеров и спецопераций.

Плевать. Я уже победил.

Я ТОГДА уже победил.

Все.

Аркадий Бабченко, «Фейсбук»