Цена на нефть снижается из-за роста запасов в США 22.11.2018, 10:40

1,303

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Нефть марки Brent в Лондоне снизилась на $0,32, а цена на сорт WTI в Нью-Йорке упала на $0,18, пишет korrespondent.net.

Мировые цены на нефть эталонных марок возобновили снижение из-за роста коммерческих запасов в США и о заявлении Дональда Трампа о низких ценах на "черное золото". Об этом свидетельствуют данные торгов утром в четверг, 22 ноября.

Так, цена январьских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 8:50 по Киеву снизилась на $0,32 (0,50%) – до $63,16 за баррель.

В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в январе на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевела на $0,18 (0,33%) – до $54,45 за баррель.

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за минувшую неделю увеличились на 4,85 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали рост запасов нефти на 3,45 млн баррелей.

Накануне в среду вечером рынок безуспешно пытался отыграть падение более чем на 6%, наблюдавшееся днем ранее. Цены на нефть выросли в пределах 2-3%, но этого оказалось недостаточно, что компенсировать такой обвал.

Также в среду президент США Дональд Трамп выразил благодарность Саудовской Аравии за снижение нефтяных цен, назвав такое падение шикарным. Однако одновременно он призвал опустить цены еще ниже.