Журналист сделала фото, как ее мужу вручают повестку в милицию, и получила за это штраф в $300 6 22.11.2018, 10:53

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Журналисты Милана Харитонова и Алесь Левчук

Власти Бреста продолжают преследование независимых журналистов.

Так, фрилансер Милана Харитонова была оштрафована на 612,5 рублей (25 базовых величин) судьей Раисой Лобачевской из суда Московского района Бреста, передает «Белсат».

Судебный процесс состоялся 14 ноября. Милана Харитонова не принимала в нем участия, потому что не хочет участвовать в судебном фарсе белорусских властей.

С чего все началось? 4 октября милиция организовала засаду в подъезде, где живут журналисты Милана Харитонова и Алесь Левчук. Сотрудник Московского РОВД Бреста Эдуард Власюк вручил журналистам повестки в милицию. В результате Милану Харитонову обвинили в сотрудничестве с «Белсатом» без аккредитации по части 2 статьи 22.9 КоАП и оштрафовали на 25 базовых величин.

Главный аргумент обвинения – показания сотрудника милиции Эдуарда Власюка. Он заявил, что Харитонова держала в руках телефон, который был направлен на сотрудников милиции, а позже в интернете появилась фотография. Судья Лобачевская посчитала эти показания достаточными для того, чтобы присудить журналистке штраф. Раиса Лобачевская не первый раз судит независимых журналистов. В 2015 году она присудила 30 базовых (735 рублей) Инне Хомич, а в мае этого – 25 базовых (612,5 рублей) Алесю Левчуку.

«Штрафовать за такое – полный абсурд. Милиция в Беларуси часто нарушает закон. Поэтому их действия я фиксирую и размещаю эту информацию в различных источниках, в том числе в соцсетях, откуда ее могут брать различные СМИ. В данном случае меня преследуют за информацию за преследование и давление на журналистов», – рассказала Милана Харитонова.

В этом году Милану Харитонову и Алеся Левчука судили уже по 6 раз, а их общий штраф – более 5 тысяч долларов. Только за этот год суды Беларуси приговорили журналистов за сотрудничество с «Белсатом» более, чем на 74 тысячи долларов США.