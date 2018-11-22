Фотофакт: Американец оплатил незнакомке покупки в супермаркете 22.11.2018, 11:16

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Мужчина назвал себя Санта Клаусом.

В американском городе Дерби, штат Вермонт, неизвестный мужчина отправился в супермаркет Walmart — и оплатил покупки клиентов магазина, пишет «Медуза».

На кассе к посетительнице Джули Гейтс подошел незнакомец. Он сказал, что намеревается заплатить за все ее товары. Сперва Гейтс подумала, что мужчина не в себе — и продолжила делать покупки. Но когда она вернулась, неизвестный по-прежнему стоял у кассы. Он дождался, пока посетительница выложит все товары (стоимостью в 200 долларов), после чего оплатил покупки своей картой.

Тогда клиентка спросила, кто вообще может позволить себе быть настолько щедрым. Мужчина ответил: «Санта». Из магазина Гейтс выходила со слезами на глазах.