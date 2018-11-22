Порошенко назначил представителя Украины на переговорах в Минске 2 22.11.2018, 13:08

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Представителем Киева назначен Евгений Марчук.

Президент Украины Петр Порошенко указом от 21 ноября назначил экс-премьер-министра и бывшего главу СНБО Евгения Марчука представителем Украины в трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске, сообщила в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, пишет «Гордон».

Евгений Марчук хорошо ориентируется в проблематике минских переговоров и будет жестко отстаивать национальные интересы Украины, заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.