Водитель: ГАИшники выскакивают на дорогу, не заботясь о безопасности 26 22.11.2018, 13:14

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Как ГАИ спровоцировала опасную ситуацию в центре Минска.

В редакцию Onliner обратился читатель. Мужчина рассказал, что сегодня утром ехал по проспекту Независимости в направлении улицы Московской. Внезапно он увидел на проезжей части сотрудника ГАИ, который вышел для того, чтобы перекрыть движение. «По-моему, инспектор не бережет свою жизнь», — отметил водитель.

Наш читатель ехал по проспекту Независимости в крайней левой полосе, он двигался со стороны Городского Вала в направлении улицы Московской. Недалеко от путепровода в соседних рядах стояли автомобили. Затем водитель увидел сотрудника ГАИ, который шел по проезжей части в направлении встречной полосы, чтобы и там перекрыть движение.

— Я совершенно не ожидал, что кто-то появится передо мной. Стоящие машины справа я видел, но в часы пик на этом участке нередко возникают заторы из тех авто, что едут в сторону улицы Клары Цеткин — я подумал, что это как раз тот случай, — сказал водитель.

— Я успел затормозить, но дело в том, что заранее я не видел инспектора. Он вышел из-за микроавтобуса, за которым его невозможно было разглядеть, причем, как мне показалось, даже не посмотрел в мою сторону, — рассказал корреспонденту Onliner водитель. — Мне сразу вспомнился случай на МКАД, когда там сотрудник ГАИ попал под машину. В моей ситуации спасло то, что было достаточно времени. А если бы я находился ближе к микроавтобусу, когда показался инспектор, я бы просто не успел затормозить.

В конце концов, все обошлось. Но водитель настаивает на том, что у сотрудников Госавтоинспекции есть возможность более четко обозначать свое присутствие на дороге.

— Возможно, это только мое мнение, но мне кажется, что сотрудники ГАИ совершенно не заботятся о собственной безопасности, вот так вот выскакивая на дорогу, — отметил водитель. — Почему было не поставить там патрульную машину с включенными маячками, если возникла необходимость перекрыть проспект? Ведь там столько полос, высокая интенсивность движения, немаленькая скорость. С путепровода несутся машины: хорошо ли видят водители сотрудника в свете фар? Он в темной одежде, да, со светоотражающими вставками, но достаточно ли этого?