Макей: Мы последовательно поддерживаем Россию на международных площадках 21 22.11.2018, 13:22

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Владимир Макей

Фото: ИТАР-ТАСС

Глава МИД заявил о совпадении принципиальных подходов Беларуси и РФ по ключевым вопросам.

Беларусь и Россия выступают с единых или близких позиций по основным проблемам современного мира, Беларусь последовательно поддерживает российскую сторону на международных площадках. Обеспечение же международной информационной безопасности становится, а точнее, уже стало новым всеобщим вызовом.

Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей на открытии совместного заседания коллегии МИД Беларуси и коллегии МИД России в Минске, сообщает nn.by.

Сегодня, несмотря на широкое декларирование проблемы мировой безопасности, в Беларуси есть ощущение, что по-настоящему осознания реальности нарастающей угрозы большого военного конфликта в мире не произошло.

— Продолжается разрушение основополагающих договоренностей в сфере международной безопасности. Идет наращивание военных потенциалов, что в том числе и в Европе. Мы видим гораздо больше разговоров о собственных интересах, претензиях, озабоченностях, чем конкретных шагов в направлении изменения ситуации, — заявил Макей.

Глава МИД подчеркнул, что в этой связи важно еще раз отметить совпадение принципиальных подходов Беларуси и России по ключевым вопросам повестки дня в сфере разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями.

— Мы последовательно поддерживаем российскую сторону на международных площадках. Обеспечение международной информационной безопасности становится, а точнее, уже стало новым всеобщим вызовом. Он тесно связан с ростом рисков использования информационно-коммуникационных технологий в противоправных целях и с угрозой защищенности наших стран в цифровой среде, — сказал Макей.

Министр также обратил внимание на вопрос общей с Россией истории и восприятия Второй мировой войны в мире.

— Мы не в первый раз актуализируем подходы по противодействию попыткам отдельных сил, назовем их так, умалить вклад Советского Союза в освобождение Европы и Азии от фашизма, подвергнуть ревизии итоги Второй мировой войны и послевоенного миропорядка. Все, что связано с Великой Отечественной войной, подвигом советских солдат свято и для белорусов, и для россиян. На этой истории мы воспитываем новое поколение патриотов. И это растерять нельзя, — заявил глава МИД.

По словам Макея, выстраивание эффективного диалога по вопросам выявления, совместного использования и популяризации историко-культурных ценностей Беларуси и России может стать весомым фактором продвижения на международных площадках общего историко-культурного наследия, расширения культурного, информационного и образовательного пространства наших государств.