Фотофакт: Молодой семье предложили арендную квартиру, в которой невозможно жить 11 22.11.2018, 13:42

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Дверь в квартиру в центре Могилева открывается «с плеча».

«Когда пришли в ЖЭУ за ключами, женщина ответила, что они не понадобятся — дверь с плеча открывается», — делится первыми впечатлениями от увиденных условий молодая мама Анастасия Лындова. Девушке, стоящей на очереди на арендное жилье, предложили заселиться в квартиру, в которой попросту невозможно жить. Пол усыпан битой плиткой и строительным мусором, бетонные стены покрыты многолетним слоем пыли, на санузел без отвращения смотреть невозможно. Без основательного ремонта квартира вряд ли может считаться пригодной для жизни, но в горисполкоме уверены: при желании можно привести жилье в порядок самостоятельно, пишет onliner.by.

«Однушка» находится в центральной части Могилева — на бульваре Юбилейном. Район неплохой — рядом магазины, сады, школы. Несмотря на ужасные условия, Анастасия признается, что сегодня это самый приемлемый из вариантов.

— Она не единственная в таком состоянии. Квартиры однокомнатные по улице Вавилова, скорее всего, такие же. Туалет на улице, страшные побитые окна — мы даже не стали туда подниматься, — рассказывает девушка. — Остается единственная однокомнатная квартира с ремонтом на Островского, но нам она не подходит. 28 «квадратов», нет балкона (с маленьким ребенком невозможно будет сушить вещи каждый день, пойдет сырость). И дом там неблагополучный. Раньше туда освободившихся из мест лишения свободы заселяли, страшно туда добровольно заселяться, да еще и платить за это.

Взвесив все за и против, молодая семья решила согласиться, а после добиваться от коммунальщиков ремонта. В месяц за квартиру придется платить 117,99 рубля.

— Решили все-таки написать заявление на эту квартиру. Они принимаются до конца месяца. Если не пообещают сделать ремонт, то откажемся, это тоже возможно до момента заключения договора, — объясняет Анастасия. — В горисполкоме нам ответили, что пока денег на ремонт нет, но однажды его сделают. Когда — неизвестно.

На вопрос Onliner о том, почему арендная квартира сдается в откровенно плохом состоянии, в ЖЭУ №7 (организации, которая обслуживает дом) лишь развели руками и постарались убедить, что ремонт там все же будет сделан. Но кем-то другим.

— Этими вещами занимается горисполком. Конечно, там сделают ремонт. Люди ни в коем случае не обязаны сами этим заниматься, — комментируют коммунальщики.

В отделе жилищно-коммунального хозяйства Могилевского городского исполнительного комитета считают иначе: если девушка согласится на этот вариант, на ремонт ей рассчитывать не придется.

— На сайте горисполкома вывешиваются списки арендных квартир, там написано, что квартира без ремонта. В постановлении Совмина четко прописано, что все до единого пустующие помещения, вне зависимости от состояния, должны вывешиваться на сайте. Все и вывешиваются, хотим мы того или нет.

Ремонт в квартирах такого плана производится согласно выделяемому финансированию. Есть финансирование — мы производим ремонт. По очередности. Но если человеку сдана квартира в аренду, то она уже не является свободной — ремонт делается только в свободных квартирах.

— То есть если человек соглашается на такую квартиру, то на ремонт он может уже не рассчитывать?

— Человек берет квартиру и подписывает акт приемки. Все граждане имеют право посмотреть на условия перед тем, как ее взять. Никто никого не обманывает.

У нас достаточный процент квартир без ремонта забирается гражданами. Квартиры бывают в разном состоянии — какие-то более «убитые», какие-то — менее, понимаете? Есть закон — мы его исполняем. Иначе получится, что мы скрываем квартиры. Никто этого человека, который, извините, расписал по всем соцсетям, не заставлял. А то говорит, что ему квартиру чуть ли не впихивают. И скидки по этим квартирам не предоставляются, есть единая арендная ставка. Это не зависит от чиновников, здесь сидят такие же люди, как и они сами.

— То есть все эти квартиры считаются пригодными для проживания? И эта тоже?

— Что значит пригодными для проживания? Это вообще отдельная юридическая процедура. Вот люди, которые этого не знают, они этого не понимают. Что значит непригодная?

— Есть ряд критериев, которые определяют, пригодна квартира для проживания или нет.

— В жилых домах они, как правило, не признаются непригодными. Пустующие мы обязаны вывесить все и показать людям, что есть. Как только появляются деньги, мы сразу делаем ремонт. Я вообще не курирую эти вопросы. Я просто увидела в соцсетях, и меня это крайне возмутило. Мы всех предупреждаем: ребята, обязательно смотрите квартиры и не берите просто так. Квартиры арендные, чтобы вы понимали, выдаются просто нарасхват. Их просто не хватает. И люди, если понимают, что в новых домах им квартира не светит (жилье выдается в порядке очереди), они соглашаются взять в любом состоянии, если рядом школа и детский сад. Они сами делают ремонт — им только дайте.

К нам приходила девушка, которая просто рыдала навзрыд, — она не стояла на очереди. Она забрала квартиру без ремонта, попросила помощи на предприятии, ей помогли — и сейчас человек живет не на улице. И муж ее не избивает.

А эта ситуация рассматривается односторонне. Нас обязуют — мы вывешиваем. Гражданам иногда помогаешь, а они потом пишут. Это практика не одного города Могилева, вы посмотрите другие сайты, — высказалась сотрудница отдела жилищно-коммунального хозяйства.

Проблемы с арендным жильем появились практически сразу после вступления указа в силу. В 2014 году мы рассказывали о минчанке, которая получила квартиру с ужасными условиями и пыталась добиться правды. Тогда в ЖРЭО №2 Фрунзенского района Минска уверяли, что нанимателю должны предоставить жилье типовых потребительских качеств, причем в надлежащем состоянии.

— Если освобождается какое-то жилое помещение, мы должны перевести его в разряд коммерческого и предоставить гражданину в отремонтированном виде. Здесь без вариантов.

Ремонтируются такие помещения за счет средств местных бюджетов. Понятно, что жилье типовых потребительских качеств — это отнюдь не пентхаус. Поэтому если наниматель хочет переклеить обои или его не устраивает цвет пола, то он может улучшать жилье за счет собственных средств. Отсчет заселения ведется с момента регистрации договора. Так что подписал договор — готовься к оплате. Арендная плата начисляется в зависимости от степени благоустройства, расположения квартиры и установленных коэффициентов, — объяснял Николай Марук, начальник юридического отдела ЖРЭО №2. В Могилевском же горисполкоме почему-то руководствуются другими принципами.