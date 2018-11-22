Нардеп Украины рассказал, как похудел на 50 килограмм 22.11.2018, 13:50

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Антон Геращенко

Фото: Facebook

Антон Геращенко поделился своей историей.

Депутат Верховной Рады Украины от "Народного фронта" Антон Геращенко в интервью "Информатору", опубликованном 20 ноября, сказал, что после похудения старается не выходить за пределы 105–110 кг.

"Нужно меньше есть, отказаться от еды после 18.00, не есть много сладкого, зато есть овощи, фрукты, мясо, рыбу. Важно понимать, что если у тебя будет лишний вес, ты не сможешь качественно жить. Почему я задумался над похудением? Когда мне было 36 лет, я уже был депутатом Верховной Рады, и у меня появилась новая семья, я встал на весы и увидел 160 кг. Я вдруг понял, что надо остановиться, иначе умру молодым и не смогу реализовать все те планы, которые есть у меня. После этого я сбросил 50 кг", – рассказал он.

Депутат добавил, что после похудения чувствует себя намного лучше.

"Ежегодно несколько раз хожу в Карпаты, поднимаюсь с рюкзаком на вершины и получаю от этого огромное удовольствие", – отметил он.

В 2018 году Геращенко исполнилось 39 лет. Народным депутатом он стал в ноябре 2014 года.