Гомельчанка: Начинала в США официанткой, а сейчас возглавила отдел в крупнейшей IT- корпорации мира 6 22.11.2018, 13:57

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Как белоруска уехала жить на другой континент наобум и попала в одну из самых известных компаний мира.

Гомельчанка Кристина Пашеда окончила университет, получив профессию переводчика английского языка, пишет kp.by. Но что с ней делать в Беларуси, так и не поняла. Поэтому под бой курантов загадала желание: найти работу и жить у океана. Девушка решила поучаствовать в лотерее Green Card - в ней каждый человек может получить вид на жительство в США. И удача ей улыбнулась: спустя полгода белоруска собрала небольшой чемодан, взяла паспорт с визой, страховку, тысячу долларов сбережений и уехала в неизвестность. Вот уже пять лет она живет в Сан-Франциско и работает в Силиконовой долине.

- Когда я ехала в Америку, то практически ничего не знала о стране. Сан-Франциско я даже на картинках не видела! У меня не было никакого плана, да и вообще ничего не было. Плыла по течению и нормально вроде выплыла, - смеется Кристина. - Я считаю, что нужно меньше сомневаться и больше делать. И главное - ничего не бояться.

Кристина говорит, что знание языка ей помогло, но и без него можно жить: многие приезжие не знают вообще ни слова по-английски. В городе много национальных сообществ, где общаются и делятся опытом иммигранты, но быстрее язык и культуру начнешь понимать, если не будешь примыкать к «своим».

Утром и вечером в Калифорнии прохладно, а днем жарит, как в аду. Приходится носить с собой 2 комплекта одежды.

- Если бы я хотела жить, как дома, я бы осталась в Беларуси. Теперь я настолько ассимилировалась, что иногда смотрю на русских и не понимаю их привычки. Моя лучшая подруга Эшли - типичная белая американка, которая родилась в богатеньком городе Пало-Альто. У нас такое взаимопонимание, что я часто называю ее Russian girl. Она смеется.

Найти неквалифицированную работу в Сан-Франциско не составит труда, здесь приезжим только рады. Платить будут немного, но прожить на эти деньги вполне можно.

- Первые два года я жила в Сан-Франциско и работала официантом, поваром, администратором в отеле и еще Бог знает кем. Получала около 2,5 тысячи в месяц и мне хватало. Но потом поняла, что вечно так продолжаться не может.

Ночной Сан-Франциско

О том, как попала в IT, Кристина вспоминает со смехом:

- Здесь все айтишники, и я тоже решила попробовать. Пошла на курсы, которые проводил один из выходцев из СССР (к слову, они были такие же советские, как и он сам). Бросила их через месяц, но в целом разобралась, что к чему.

Кристина решила не мелочиться и отправила красочное резюме в, пожалуй, самую известную IT-корпорацию в мире. На успех не надеялась и продолжала искать подходящую работу тестировщиком (человек, который ищет ошибки в компьютерных программах. - Ред.). Но через полгода ей неожиданно позвонили и пригласили на первое собеседование. Еще спустя четыре этапа собеседований девушку взяли на работу.

- Я поначалу вообще ничего не понимала, а научилась всему уже в процессе работы. Здесь всем все равно, кто ты и откуда. Лишь бы был адекватным человеком и работал хорошо. А спустя полгода меня сделали начальником отдела маркетинга. Люблю свою работу: всегда приятно видеть в руках людей смартфоны и понимать, что ты тоже к этому причастен.

- Типичный житель Силиконовой долины - это человек в рубашке, джинсах и очках, очень неприметный. Он обычно увлеченно рассказывает о вещах, в которых ты ничего не понимаешь, но тебе все равно интересно.Силиконовая долина - эпицентр мировой IT-индустрии. Она растянулась от Сан-Франциско до Сан-Хосе на сотню километров.

В Силиконовой долине многие знают о Беларуси.

- От иностранных знакомых я часто слышу, что они не встречали никого добрее и отзывчивее белорусов, - рассказывает Кристина.

Средние зарплаты в Сан-Франциско сильно зависят от того, в каком районе вы проживаете. В Силиконовой долине вы, скорее всего, будете получать больше, чем в остальной части города.

- По секрету коллега рассказала, что зарплата нашего инженера - 70 долларов в час (больше 11 тысяч в месяц). И это далеко не предел.

Но и Сан-Франциско недешевый город. Чтобы выжить здесь, нужно получать минимум 2,5 тысячи долларов в месяц. Из них большая часть уйдет на жилье и коммуналку: от 1 тыс. за так себе комнату до 2,5 тыс. за уютную в хорошем районе. Еще 500 - 1000 долларов - на еду. На проезд придется потратить около 200 долларов, на интернет - 50 долларов. Сейчас я снимаю один из трех этажей в доме-кондо за 1,5 тысячи, а в месяц трачу на всего около 4 тысяч.

Сначала адское пекло, а через час вечная мерзлота

Кристина рассказывает, что погода в Калифорнии своенравная. Сейчас из-за сильнейших в истории штата пожаров все ходят в масках. Но никто давно не удивляется - штат находится в вечной зоне землетрясений, пожаров, ураганов и других катаклизмов. Поэтому долго здесь нельзя было строить небоскребы. Но теперь город ими понемногу «зарастает», потому что появились новые конструкции домов с пружинами. Новые небоскребы не рушатся, а раскачиваются.

Долина Смерти, где снимали эпизоды "Звездных войн"

- Однажды я проснулась утром и подумала, что у меня галлюцинации. Я в доме одна, а кто-то меня трясет и пытается разбудить. Оказалось, это землетрясение. А еще утром и вечером здесь прохладно, а днем жарит, как в аду. Короче, вечно таскаю с собой два комплекта одежды.

В Калифорнии все помешаны на защите природы, а многие проповедуют безотходную жизнь. В каждом доме есть три отдельных мусорных бака: для стекла, пластмассы и пищевых отходов. Потом их содержимое отправляется в три больших бака на улице, которые раз в неделю увозят на переработку. Компании тоже обязаны это делать, иначе им светит большой штраф.

- Если ты выбросишь конфетный фантик в бак с пищевыми отходами на улице, штраф за такое вряд ли дадут. Но все сортируют мусор не потому, что боятся наказания, а потому, что чувствуют свою ответственность за экологию.

Глазированные сырки — бесценны

Кристина рассказывает, что знаменитая американская мечта - купить большой дом в пригороде и крутую машину.

"American dream - купить большой дом в пригороде и крутую машину"

Главные праздники для любого американца - это День Независимости и Рождество. На Рождество город сияет миллионами огней и становится сиротливо пустым: все иммигранты уезжают к родне, а местные сидят с семьями дома. Уже сейчас в Сан-Франциско стоит главная елка, а вокруг нее оборудовали каток.

- Ну а на День Независимости (4 июля) все выпивают. Впрочем, как и в Беларуси на праздники, - смеется Кристина.

Кристина говорит, что чувствует себя в Америке комфортно, здесь нет ярлыков и предубеждений, всем все равно, кто ты и откуда. Люди говорят, что думают, и такая открытость радует. А чего все-таки не хватает?

- Я очень скучаю по маме и белорусским глазированным сыркам. Именно ванильным, в зеленой обертке. Таких нигде не делают. А так я ни о чем не жалею и ничего не хочу менять. Наверное, это и есть счастье.