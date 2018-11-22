Триумф противников Путина 22.11.2018, 14:00

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Фото: AP

Вашингтон своим авторитетом нанес удар по Кремлю.

Противники президента России Владимира Путина дружно радовались в среду по поводу избрания представителя Южной Кореи Ким Чон Яна новым президентом Международной организации уголовной полиции «Интерпол» на сессии в Дубае, сообщает CNN (перевод – inosmi.ru).

Президент Интерпола не отвечает за оперативное руководство организации. Тем не менее, коллективное решение обойти вниманием кандидатуру генерала российской полиции в качестве претендента на этот пост оценивается как победа в стремлении обратить вспять рост международного влияния России.

В чем суть дела? Выборы шефа Интерпола стали новой ареной противоборства между Россией и Западом. Кандидатура бывшего представителя МВД Александра Прокопчука вызвала озабоченность в Вашингтоне и европейских столицах в связи с расширением круга задач Москвы по увеличению возможностей борьбы с ее политическими противниками.

Вашингтон всем своим авторитетом поддержал кандидатуру Кима. Госсекретарь США Майк Помпео (Mike Pompeo) ратовал за Кима, заявив: «Мы призываем все государства и организации, входящие в Интерпол и уважающие верховенство права, выбрать авторитетного и принципиального руководителя, который бы стал лицом одного из наиболее важных международных органов правопорядка».

Интерпол — международный информационный центр по обмену данными между национальными силами полиции при расследовании преступлений и поиске лиц, скрывающихся от правосудия. Критики, в том числе конгрессмены США, заявили, что Россия использует процедуры Интерпола — включая так называемые «Красные Бюллетени» (объявление в международный розыск и экстрадицию преступников, — прим. перев.) — с целью сведения политических счетов и преследования оппонентов и диссидентов.

Бывшему послу США в России Майклу Макфолу (Michael McFaul) смысл выдвижения кандидатуры Прокопчука кажется очевидным: получение Россией новых возможностей в ее стремлении преследовать врагов Путина.

«Этим летом правительство России потребовало моего ареста по совершенно надуманному предлогу, на основании голословного утверждения, не имеющего ничего общего с реальностью, — написал он в своей твиттер-ленте накануне голосования в Дубае. — Так что передача Интерпола в руки верного Путину кадрового сотрудника пугает меня, это так».

Over the summer, the Russian government called for my arrest based on a complete fantasy, an allegation with no connection to reality. So handing #Interpol over to one of Putin's loyal cadres scares me, yes. https://t.co/G2TtZFKuqt — Michael McFaul (@McFaul) 21 ноября 2018 г.

Макфол имел в виду идею, высказанную Путиным на саммите в Хельсинки с президентом Дональдом Трампом в июле этого года. После этой встречи Белый Дом заявил, что его забавляет предложение Путина допросить американцев в обмен на помощь в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера (Robert Mueller) по поводу вмешательства России в президентские выборы США.

Путин предложил, что следователи могли бы приехать в Россию с целью допросить граждан России, обвиняемых во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Кремлевский лидер в качестве ответного шага надеялся получить возможность для российских следователей допросить Билла Браудера (Bill Browder), родившегося в США международного финансиста, который успешно лоббировал принятие в США «Закона Магнитского».

Кремль не отступает

«Закон Магнитского» стал бельмом в глазу для Кремля: по нему запрещается въезд в США и замораживаются активы ряда российских правительственных чиновников и предпринимателей, обвиняемых в нарушении прав человека. Браудер заявил, что Российские власти в ответ на это заочно объявили его виновным на основании политически мотивированных обвинений и сделали целую серию запросов в Интерпол о его аресте и экстрадиции. После объявления итогов голосования Браудер ликовал.

«Это полное унижение для Путина, — написал Браудер в своей твиттер-ленте. — Он сейчас должен в бешенстве греметь копытами вокруг Кремля».

Путин, может, и вправду взбешен, но Кремль не собирается отступать. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в среду, что «давление оказывалось сильное» против кандидатуры Прокопчука, но Россия принимает результаты голосования.

«Жаль, конечно, нам, что не победил наш кандидат. Но, с другой стороны, если беспристрастно посмотреть на ряд заявлений из ряда стран накануне выборов, то, конечно, давление оказывалось сильное», — сказал Песков, отвечая на вопросы репортеров.

Украинская реакция также была показательной. Украина завязла в болезненном конфликте с Россией после отторжения Крыма в 2014 году. Война с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке страны унесла более 10 тысяч жизней.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков разместил в сети свое фото с Кимом.

«Президентом Интерпола избран представитель Южной Кореи!!!!!! — написал Аваков. — Кандидатура России отклонена. Эта битва выиграна. Спасибо всем! Слава Украине!»

Выборы нового президента Интерпола — это событие, редко оказывающиеся в центре международного внимания. Но в эту среду голосование проходило в атмосфере многомесячной конфронтации, порожденной российским вмешательством в выборы и отравлениями нервно-паралитическим веществом в Солсбери.

Отравления в Солсбери породили волну высылки дипломатов. Российских дипломатов изгнали более чем из 20 стран, включая 18 государств-членов Евросоюза, США и Канаду. Голосование в среду также продемонстрировало новый откат России на международной арене.