ЦРУ перехватило звонок с приказом заставить замолчать Хашкаджи 22.11.2018, 14:15

2,164

Фото: Daily News

Два чиновника из Саудовской Аравии обсуждали приказ наследного принца.

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) перехватило телефонный разговор, из которого следует, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман отдал приказ заставить Джамая Хашкаджи замолчать. Об этом сообщает турецкое издание Hurriet Daily News, передает РБК.

Ссылаясь на неназванные источники, обозреватель Абдулкадир Селви пишет, что два саудовских официальных лица обсуждали, что публичная критика королевской семьи Эр-Рияда со стороны журналиста вызывает дискомфорт.

«Говорят, что наследный принц дал указание как можно скорее заставить замолчать Джамаля Хашкаджи, и эта инструкция была перехвачена ЦРУ с помощью прослушки. Последовавшее за этим убийство является окончательным подтверждением того, что такая инструкция была», — делает вывод Селви. Колумнист издания также считает, что расследование убийства с привлечением международных сил «может вскрыть больше доказательств, поскольку ЦРУ располагает большим числом перехваченных телефонных разговоров, чем известно публике».

Ранее о том, что ЦРУ считает заказчиком убийства Джамаля Хашкаджи наследного принца Мухаммеда бен Салман Аль Сауда, со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post.

По данным издания, свои выводы ЦРУ сделало на основе нескольких источников. В их числе — телефонный звонок брата наследного принца Халида бен Салмана, который одновременно является послом Саудовской Аравии в Соединенных Штатах, Джамалю Хашкаджи. Во время разговора член королевской семьи проинформировал Хашкаджи, что тот должен явиться в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить необходимые документы, и убедил его в том, что визит будет безопасным. Собеседники издания уточняют, что остается неясным, знал ли принц Халид, что Хашкаджи будет убит, однако утвреждают, что он позвонил журналисту по указанию своего брата. В посольстве Саудовской Аравии в Вашингтоне на это заявили, что посол и Хашкаджи никогда не обсуждали «что-либо, связанное с поездкой в Турцию».

После публикации WP Госдеп объявил, что ЦРУ пока не пришло к окончательным выводам относительно убийства журналиста, критиковавшего саудовский режим.

Колумнист газеты The Washington Post Джамаль Хашкаджи пропал без вести 2 октября. В тот день он вошел в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, и больше его никто не видел. Тело Хашкаджи не нашли. По версии турецкой прокуратуры, журналиста убили, его тело расчленили и уничтожили.