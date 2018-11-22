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Конституционный суд поддержал интеграцию Украины в ЕС и НАТО

  • 22.11.2018, 14:23

Решение было принято большинством голосов судей.

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что Конституционный суд поддержал изменения в основной закон в части интеграции в ЕС и НАТО.

По словам Луценко, КС большинством голосом поддержал соответствующие предложения президента Украины, сообщает nv.ua.

"Точная информация: 14-ю голосами – большинством голосов судей Конституционного суда – было принято положительное решение относительно того, что нормы изменений в Конституцию, предложенные президентом Порошенко, соответствуют действующей Конституции. Поэтому они могут быть поддержаны парламентом", - цитирует Луценко Интерфакс-Украина.


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