Конституционный суд поддержал интеграцию Украины в ЕС и НАТО 22.11.2018, 14:23

Решение было принято большинством голосов судей.

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что Конституционный суд поддержал изменения в основной закон в части интеграции в ЕС и НАТО.

По словам Луценко, КС большинством голосом поддержал соответствующие предложения президента Украины, сообщает nv.ua.

"Точная информация: 14-ю голосами – большинством голосов судей Конституционного суда – было принято положительное решение относительно того, что нормы изменений в Конституцию, предложенные президентом Порошенко, соответствуют действующей Конституции. Поэтому они могут быть поддержаны парламентом", - цитирует Луценко Интерфакс-Украина.