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Видеофакт: Гродненский активист устроил перфоманс в суде

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  • 22.11.2018, 14:30
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Фото: Вадим Саранчуков / Facebook

Николай Соляник пришел в суд в тюремной робе.

Cегодня в Гродно проходит суд над активистом ОГП Николаем Соляником. Гродненского активиста судят за растяжку «Долой самодержавие», с которой он и Александр Лаврентьев вышли на площадь в день октябрьской революции.

Николай Соляник пришел в гродненский суд в тюремной робе и цепью на шее. В руках он держал Конституцию Беларуси.

Гродненский активист не первый раз проводит политические перфомансы.

Фото: Вадим Саранчуков / Facebook

Напомним, 3 июля Николая Соляника вместе с другим членом ОГП в Гродно Александром Лаврентьевым люди в штатском грубо задержали за попытку проведения несанкционированного пикета.

В тот день Соляник и Лаврентьев надели тюремные полосатые робы и, держа в руках табличку с надписью «Беларусь – страна для жизни», сфотографировались и опубликовали снимок в соцсетях.


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