В Европе будут возвращать до 100% цены билета на поезд в случае его задержки 1 22.11.2018, 14:34

Новые правила позволят пассажирам бесплатно получать помощь на станциях.

В ЕС пассажиры поездов смогут получить полный возврат стоимости билета, если отправление поезда было задержано больше чем на 2 часа. В случае опоздания поезда на полтора часа они смогут вернуть 75% стоимости билета, а при задержке на час до 50% его цены. Такие изменения в действующие правила принял Европарламент; теперь эти изменения будут рассматривать в Совете ЕС, пишет «Европульс».

Кроме того, новые правила позволят маломобильным пассажирам бесплатно получать помощь на станциях, причем на крупных станциях заранее запрашивать такую помощь им не придется. Изменения коснулись и велосипедистов: отныне у всех новых или обновленных поездов должно быть достаточно места в вагонах, чтобы там можно было перевозить велосипед.