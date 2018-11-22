закрыть
22 ноября 2018, четверг, 16:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Кот из Заславля стал героем популярного видео

2
  • 22.11.2018, 14:46
  • 1,326

Кот подпевает хозяйке под музыку детской песенки «Если весело живется, делай так».

Сайт msn.com опубликовал видео поставщика вирусного контента ViralHog, в котором кот по кличке Тоби подпевает хозяйке под музыку детской песенки «Если весело живется, делай так», сообщает «Беларусь и мир» .

Женщина немного переделала текст. Вместо исходного получилось «Если Тоби – мой красавчик, громче пой». И домашний любимец действительно мяукает в паузах после каждой строчки песни.

Делает он это нежно и довольно музыкально, поэтому в конце ролика его автор по заслугам хвалит кота: «Ой, моя зайка! Ты мой певец такой, да?»

Как сказано в подписи к видео, сняла его Людмила Демух из Заславля. Тоби – 4,5 года, его нашли в этом городе, оставленного в коробке рядом с магазином.


популярное за неделю

Мнение

Я тогда уже победил
Я тогда уже победил Аркадий Бабченко
Ну что стоишь, городовой?
Ну что стоишь, городовой? Максим Винярский
Мог ли чекист стать главным в Интерполе?
Мог ли чекист стать главным в Интерполе? Леонид Невзлин
Стоит статуя в лучах заката
Стоит статуя в лучах заката Ирина Халип