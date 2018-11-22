Кот из Заславля стал героем популярного видео

Кот из Заславля стал героем популярного видео2
- 22.11.2018, 14:46
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Кот подпевает хозяйке под музыку детской песенки «Если весело живется, делай так».
Сайт msn.com опубликовал видео поставщика вирусного контента ViralHog, в котором кот по кличке Тоби подпевает хозяйке под музыку детской песенки «Если весело живется, делай так», сообщает «Беларусь и мир» .
Женщина немного переделала текст. Вместо исходного получилось «Если Тоби – мой красавчик, громче пой». И домашний любимец действительно мяукает в паузах после каждой строчки песни.
Делает он это нежно и довольно музыкально, поэтому в конце ролика его автор по заслугам хвалит кота: «Ой, моя зайка! Ты мой певец такой, да?»
Как сказано в подписи к видео, сняла его Людмила Демух из Заславля. Тоби – 4,5 года, его нашли в этом городе, оставленного в коробке рядом с магазином.