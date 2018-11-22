Токсичное место10
- 22.11.2018, 14:57
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Эти люди слишком много знали.
Скончался генерал Коробов – начальник ГРУ и фигурант американского санкционного списка. Ему было 62 года, пишет телеграм-канал «СерпомПо».
Военную разведку России, сотрудники которой обвиняются в уголовных преступлениях в западных странах (кибератаки, покушения на убийства и убийства) Коробов возглавлял с 2016 года. Поруководил недолго.
До Коробова ГРУ возглавлял генерал Сергун (с 2011 по 2016 год), который скоропостижно скончался в возрасте 58 лет. Тоже не преклонный возраст.
На время руководства ГРУ Сергуном и Коробовым пришлись самые грязные страницы новой российской истории – захват Крыма, война против Украины на востоке этой страны, кибератаки против западных стран, попытки убийства и убийства людей в Европе, война в Сирии.
Если кто-то из военной разведки общался с Путиным, Патрушевым, получал от них личные указания о секретных операциях, то это могли быть Сергун и Коробов.
Эти люди слишком много знали.
Исполняющим обязанности начальника ГРУ назначен сегодня вице-адмирал Костюков.
Его адмиральское звание, вероятно, послужит предметом для насмешек – руководителем абвера (военной разведки и контрразведки Веймарской и нацистской Германии) с 1935 по 1944 год был адмирал Канарис.
Место, которое занял теперь Костюков – «наш Канарис» нехорошее, опасное, токсичное место, прямо на вес «Новичка».