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Токсичное место

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  • 22.11.2018, 14:57
  • 2,772
Игорь Костюков
Фото: ТАСС

Эти люди слишком много знали.

Скончался генерал Коробов – начальник ГРУ и фигурант американского санкционного списка. Ему было 62 года, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Военную разведку России, сотрудники которой обвиняются в уголовных преступлениях в западных странах (кибератаки, покушения на убийства и убийства) Коробов возглавлял с 2016 года. Поруководил недолго.

До Коробова ГРУ возглавлял генерал Сергун (с 2011 по 2016 год), который скоропостижно скончался в возрасте 58 лет. Тоже не преклонный возраст.

На время руководства ГРУ Сергуном и Коробовым пришлись самые грязные страницы новой российской истории – захват Крыма, война против Украины на востоке этой страны, кибератаки против западных стран, попытки убийства и убийства людей в Европе, война в Сирии.

Если кто-то из военной разведки общался с Путиным, Патрушевым, получал от них личные указания о секретных операциях, то это могли быть Сергун и Коробов.

Эти люди слишком много знали.

Исполняющим обязанности начальника ГРУ назначен сегодня вице-адмирал Костюков.

Его адмиральское звание, вероятно, послужит предметом для насмешек – руководителем абвера (военной разведки и контрразведки Веймарской и нацистской Германии) с 1935 по 1944 год был адмирал Канарис.

Место, которое занял теперь Костюков – «наш Канарис» нехорошее, опасное, токсичное место, прямо на вес «Новичка».


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