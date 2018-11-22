Мэтис: Ситуация с договором о РСМД просто неприемлема 22.11.2018, 15:16

ДЖЕЙМС МЭТТИС

ФОТО: EPA/KIM MIN-HEE/POOL

Глава Пентагона раскритиковал действия РФ.

Министр обороны США Джеймс Мэттис назвал сложившуюся ситуацию с Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) между США и Россией «просто неприемлемой», сообщает «Голос Америки».

Глава Пентагона предположил, что двустороннее соглашение, которое когда-то считалось одним из столпов системы контроля над вооружениями, «подходит к концу».

«Мы подходим к концу, потому что просто неприемлемо, когда две страны подписывают договор, а потом одна сторона нарушает его, а другая соблюдает, – заявил Мэттис журналистам в среду. – Я имею в виду, что это уже не договор, его нарушает Россия».

Мэттис сказал, что США продолжат работу со своими европейскими союзниками, чтобы спасти соглашение, а 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео встретится с министрами иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, чтобы обсудить его будущее.

При этом он не строил большие надежды.

«Мы будем отслеживать любые признаки возвращения России к соблюдению договора. Это лучший результат. Это то, чего мы хотим, – сказал министр обороны. – Как вы знаете, две администрации подряд хотели этого и работали над этим. Это были согласованные усилия обеих администраций, но ни одна из них не преуспела».

Договор о РСМД был подписан президентом Рональдом Рейганом и советским лидером Михаилом Горбачевым в декабре 1987 года. Он предусматривал уничтожение всех ядерных и обычных ракет дальностью от 500 до 5500 километров, а также их пусковых установок.

Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении договора. С точки зрения США, Россия нарушила договор, проведя испытания крылатой ракеты SSC-8 в 2008 году. Россия усматривает нарушение договора в решении США о создании баз в Польше и Румынии, с которых могут запускаться ракеты «Томагавк».

В октябре президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из договора.

По словам Мэттиса, нарушения договора со стороны России «больше не являются предметом спора среди наших европейских союзников».

«Наш Конгресс считает, что Россия допускает существенные нарушения договора», – добавил он.

По мнению американских чиновников, теперь вопрос в том, как на это должны отреагировать США. Мэттис отметил, что администрация Трампа обсуждает этот вопрос с американскими союзниками, но не стал вдаваться в детали.

«Кстати, на этой неделе американская команда, которую, как обычно, возглавляет Госдепартамент, вновь работает с нашими союзниками», – сообщил министр обороны.