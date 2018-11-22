Зинаида Михнюк: Солидарность может горы свернуть 22.11.2018, 15:22

Зинаида Михнюк

Фото: Радыё Свабода

Геннадий Федынич теперь является советником-консультантом профсоюза РЭП.

Геннадия Федынича на посту главы независимого профсоюза РЭП сменила Зинаида Михнюк. Соответствующее решение приняли сегодня на расширенном заседании совета РЭП.

Оно стало вынужденным, поскольку судебное постановление запрещает Геннадию Федыничу занимать руководящие должности сроком на 5 лет, передает «Радыё Свабода».

Зинаида Михнюк управляла региональной профсоюзной ячейкой РЭП Брестской области, одновременно являлась заместителем Геннадия Федынича.

Зинаида Михнюк неоднократно устраивала профсоюзные акции в регионе, направленные на поддержку прав трудящихся и достойные зарплаты. Прошла через судебные штрафы разного размера, «снятие с поезда» на белорусской границы и другие наказания со стороны властей.

Как она говорит: «Если бы в стране была такая же солидарность, как в независимых профсоюзах, то можно было бы горы свернуть. Если бы люди не были запуганы контрактами и вступали в независимые профсоюзы, которые реально защищают права граждан, то чувство солидарности могло бы появиться гораздо раньше. Просто надо перестать бояться».

Как сообщает tut.by, Михнюк будет исполнять обязанности председателя профсоюза до следующего съезда организации в апреле 2020 года. Геннадий Федынич теперь является советником-консультантом профсоюза РЭП и продолжает работать в организации.