Путин теряет качество тефлоновости 3 22.11.2018, 15:32

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Две трети россиян обвиняют его в текущем положении дел.

Будь выборы президента России в ближайшее воскресенье, за Владимира Путина проголосовали бы 40 % избирателей (в октябре 2017 года таковых было 53 %). Кроме того, 61 % (против 55% в 2017-м) считают, что Путин несет полную ответственность за происходящее в стране.

Об этом говорят итоги последнего исследования «Левада-центра», опубликованного в четверг, 22 ноября, на сайте организации.

Опрос также выявил возросшую по сравнению с прошлым годом долю людей, неопределившихся с выбором кандидатуры – 44 % против 31. Еще 6 % затруднились с ответом, пошли бы они вообще на выборы.

На втором месте в списке предпочтений россиян – глава ЛДПР Владимир Жириновский. За него отдали бы голоса 4 % респондентов (плюс 1 % в сравнении с 2017-м). При этом Павел Грудинин (3 %) обошел лидера коммунистов Геннадий Зюганова (2 %), а у Алексея Навального – 1 % вместо 2 % в прошлом году.

Русская служба «Голоса Америки» поговорила по результатам опроса с директором Аналитического центра Юрия Левады, доктором философских наук Львом Гудковым.

- Лев Дмитриевич, о чем на сей раз «говорят» цифры?

- О том, что Путин потерял определенную часть своей защиты. Старый механизм, основанный на стереотипе «хороший царь и плохие бояре», работает все хуже и хуже. Это, конечно, связано с пенсионной реформой, и той бесцеремонностью, с которой ее провели. Но она не причина, а скорее катализатор роста недовольства. Потому что падение одобрения Путина, некоторый рост раздражения по отношению к нему, что нашло выражение и в возложении на него ответственности за состояние дел в стране, произошло все же не вчера. Эти настроения начали проявляться еще с конца 2017 года, хотя особенно заметны стали с апреля нынешнего года, когда было объявлено о пенсионной реформе. Люди ждали, что Путин не подпишет реформу, поскольку она с точки зрения большинства людей носила явный несправедливый характер.

- А что, собственно, поменялось в сознании людей и почему?

- Понятно, что у государства не хватает денег на всякого рола внешнеполитические авантюры и помпезные проекты внутри страны, расходы на полицию и госбезопасность, перевооружение армии. Но большинство считает так, а почему надо решать все проблемы за счет их благосостояния, за счет пенсионеров? Это явная несправедливость. Ощущение растущего насилия сказывается на том, что Путин теряет качество тефлоновости. Прежде к нему негатив практически не приставал. Теперь люди все больше и больше начинают предъявлять ему претензии. Рейтинг Путина после подписания законопроекта о пенсионной реформе упал примерно на треть, что весьма чувствительно. Раньше работал механизм переноса ответственности с президента на правительство, депутатский корпус, губернаторов и другие уровни власти. А Путин как бы был вне всего, отвечая прежде всего за символический статус России как великой державы, ее возрождение, авторитет и прочее. Сейчас ситуация с «перераспределением» ответственности в сознании граждан стала понемногу меняться.

- Все возвращается к кризисной для власти «докрымской» поре 2012-2013-х годов?

- Похоже на то. Важно только учитывать, что раздражение против власти в целом и гаранта конституции поднимается несмотря на гораздо более жесткие меры контроля над публичным пространством, СМИ, давление на активистов и гражданское общество. То есть, массовое недовольство прорывается сквозь более жесткий режим.

- Означают ли результаты опроса, что Владимир Путин не победил бы в первом туре голосования при условии, что выборы прошли бы в ближайшее время?

- Нет, это не так. Наш опрос нельзя рассматривать отдельно, в отрыве от реальности. В данном случае люди сами указывали тех политиков, за которых они бы проголосовали. Российская действительность тут резко отличается. Потому что, во-первых, к выборам формируется фиксированный, утвержденный список кандидатов, а во-вторых – в ходе избирательной кампании работает очень мощная машина пропаганды и административный ресурс. Мы в опросе как бы экстраполировали ситуацию нормального демократического процесса, когда люди сами выбирают, за кого голосовать, под влиянием различных дискуссии, где сталкиваются различные точки зрения. В России все происходит совершенно по-другому. Здесь действует жесткий «фильтр» при отборе кандидатур и так далее. В реальной электоральной ситуации фактор шантажа избирателей и давления на них со стороны властей повысил бы и явку, и процент голосовавших за Путина.

- Изменится ли политика властей под влиянием общественного мнения, и в какую сторону?

- Думаю, что внутренняя политика будет только ужесточаться. Она уже становится все более репрессивной, демагогической, сопровождается усилением пропаганды, лжи и промыванием мозгов. Никаких шагов в отношении проведения компромиссной политики, интересов населения, на мой взгляд, не предвидится. А если они и будут сделаны, то чисто номинально. Реально же курс лишь ужесточится.