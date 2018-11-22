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В Беларуси вводят новый тариф на электроэнергию

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  • 22.11.2018, 15:39
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Единый тариф для населения планируется ввести в Беларуси в 2019 году.

Вице-премьер Владимир Кухарев заявил, что теперь строительный комплекс будет нацелен на максимальное использование электрической энергии в жилых домах, передает БелТА.

«После строительства БелАЭС у нас будет в достаточном количестве отечественной электроэнергии. Мы видим, что сможем предоставить для населения дешевую электроэнергию в любых объемах», — объяснил он.

Планируется, что доступная стоимость электроэнергии станет главным стимулом для ее максимального использования.

«Работаем с Министерством энергетики по тарифам на электроэнергию, которые составят конкуренцию тарифам на отопление. В ближайшее время придем к тарифам, которые будут снижены для домов с электрическим отоплением. Кроме того, строительство таких домов даст возможность значительно снизить объем средств, необходимых для строительства инфраструктуры», — добавил вице-премьер.

Напомним, что эксперт Валерий Карбалевич раскритиковал планы правительства, связанные с переводом страны на электричество:

«Речь идет о модернизации не только промышленности, но и инфраструктуры, коммунального хозяйства. Все проекты модернизации отдельных отраслей, например деревообработки, закончились провалом и скандалами. А тут же масштаб совсем другой. Стоимость этой грандиозной перестройки никто не считал. Думаю, на все это потребуется не менее, чем на стройку самой АЭС (11 млрд долларов)».


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