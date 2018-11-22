Дания остановила экспорт оружия в Саудовскую Аравию 22.11.2018, 15:43

Решение было принято по итогам консультаций с другими министрами иностранных дел ЕС.

Дания приостанавливает выдачу разрешений на экспорт оружия и военной техники в Саудовскую Аравию в связи с убийством саудовского журналиста Джамала Хашогги и ситуацией в Йемене. Об этом заявил глава МИД страны Андерс Самуэльсен, сообщает Reuters.

По словам главы ведомства, решение было принято по итогам недавних обсуждений с другими министрами иностранных дел Европейского союза.

Он также напомнил, что Саудовская Аравия является одним из крупнейших импортеров оружия в мире.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Повстанцы-хуситы противостоят войскам изгнанного президента Абд Раббо Мансура Хади, которого поддерживают силы коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Хашогги пропал 2 октября после того, как отправился в Генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для получения документов о разводе. В консульстве изначально заявили, что Хашогги провел там недолгое время, после чего покинул дипучреждение.

16-го и 17 октября турецкие правоохранители провели обыск в консульстве. Сообщалось, что во время следственных действий обнаружены "определенные улики", свидетельствующие, что там погиб Хашогги.

20 октября прокурор Саудовской Аравии заявил, что журналист был убит в результате драки с людьми, которых он встретил в консульстве. По делу об убийстве в Саудовской Аравии задержаны 18 человек.

21 октября министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что агенты спецслужб "вышли за пределы своих полномочий", совершив убийство журналиста и попытавшись это скрыть. Он отрицал, что наследный принц мог знать что-либо о готовящейся ликвидации Хашогги.

27 октября Турция потребовала выдачи подозреваемых, но Эр-Рияд отказал.

31 октября Генеральная прокуратура Стамбула заявила, что Хашогги стал жертвой спланированного убийства, его задушили сразу после входа в здание Генконсульства.

2 ноября президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что убить Хашогги приказали "на самом высоком уровне" в Саудовской Аравии.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ не будет экспортировать оружие в Саудовскую Аравию до тех пор, пока не прояснятся все факты по убийству Хашогги. Депутаты Европарламента призвали страны ЕС ввести эмбарго на поставку оружия Эр-Рияду.

Сенаторы в США подготовили законопроект о приостановке поставок оружия в Саудовскую Аравию.