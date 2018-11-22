Топ провалов ГРУ за время руководства Коробова 5 22.11.2018, 16:05

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Скоропостижная смерть генерала вызвало множество версий.

В 2018 году российское ГРУ попало в ряд громких международных скандалов, связанных с попытками повлиять на американские выборы, взломать базы данных международных организаций, а также отравить бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля. InfoResist рассказывает про самые громкие провальные операции Главного разведывательного управления РФ, которые совершались под руководством Игоря Коробова.

Игорь Коробов родился в 1956 году в Вязьме. С 1973 года служил в Вооруженных Силах. На службу в военную разведку он попал в 1985 году, после чего занимал различные должности в главном управлении Генштаба.

В 2016 году Путин назначил руководителем ГРУ Игоря Коробова. Он кадровый военный разведчик с 1980-х, окончил «Консерваторию», курировал направление стратегической разведки, в которое входило управление всеми зарубежными резидентурами. Его назначение не было сюрпризом: по традиции, с 1990-х руководителями назначают заместителей, занимающихся зарубежной резидентурой.

В декабре 2016 года Коробова включили в санкционный список США за «действия по подрыву демократии» — организацию хакерских атак.

Отравление Скрипалей

Полковник Сергей Скрипаль для прикрытия работал военным атташе в Испании. С 1995 года он начал сотрудничать с британской разведкой. Скрипаль руководил управлением кадров ГРУ и хорошо знал большинство сотрудников разведки; кроме этого, он передавал МИ-5 информацию о секретных военных объектах и космодроме Плесецк. В 2006 году Скрипаля арестовали и приговорили к 13 годам заключения. В 2010 году, после помилования, был отправлен в Англию в ходе обмена заключенными шпионами между Россией и США.

В марте 2018 года в городе Солсбери Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Власти Великобритании обвинила в этом двоих россиян, Александра Петрова и Руслана Боширова, которых назвала сотрудниками ГРУ и даже опубликовала фото подозреваемых. Однако российское правительство отвергло все обвинения.

Боширов и Петров вскоре появились в эфире телеканала Russia Today, где отвергли свою причастность к деятельности российских спецслужб. Мужчины рассказали, что это они запечатлены на фото, которые опубликовали британские СМИ. По их словам, они решили посетить Лондон, «чтобы оторваться», а затем побывать в Солсбери.

Позже Bellingcat и The Insider выпустили серию расследований, в которых утверждается, что настоящее имя Петрова — Александр Мишкин, а Боширова — Анатолий Чепига. По версии журналистов, они оба являются сотрудниками ГРУ, которые в 2014 году получили звание Героя России за военные «подвиги».

Правительство Великобритании возложило ответственность за отравление лично на Владимира Путина:

«В конечном счёте ответственность несёт он [Путин], ведь он президент своей страны, его правительство финансирует и управляет деятельностью спецслужб — ГРУ — через министерство обороны. Не думаю, что кто-либо мог бы сказать, что он не контролирует то, что происходит в его стране», – заявил Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес.

Кибератака в Нидерландах

Голландские службы безопасности в апреле этого года выслали четырех россиян по подозрению в подготовке кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Пресс-конференция в Нидерландах, на которой объявили о причастности сотрудников ГРУ к хакерским атакам

Там заявили, что атаку готовили в ГРУ, а их целью был офис ОЗХО в Гааге. Также шпионов обвиняют в попытке выкрасть документы о расследовании авиакатастрофы MH17 в Донбассе.

Россиян зовут Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин. Попытка атаки, по данным нидерландского минобороны, была осуществлена 13 апреля – спустя неделю после предполагаемой химатаки в Думе и месяц с небольшим после покушения на Скрипалей.

При задержании у россиян обнаружили 20 тысяч долларов и 20 тысяч евро наличными, и несколько мобильных телефонов (при задержании один из них пытались уничтожить). Помимо этого, в машине у шпионов нашли пакет с мусором, который они специально вывезли из своих номеров после отъезда из отеля.

Больше всего нидерландских следователей заинтересовал ноутбук одного из россиян: как выяснилось, он успел побывать во многих странах, в том числе в Бразилии, Швейцарии и Малайзии. Голландцы нашли доказательства того, что российские спецслужбы собирались выкрасть данные расследования о крушении пассажирского самолета MH17 в Донбассе в 2014 году.

У одного из российских агентов, Алексея Моренца, нашли при себе квитанцию на такси в Шереметьево от воинской части, связанной с ГРУ. После публикации этих данных издание The Insider установило паспортные данные еще 305 сотрудников ГРУ – именно столько в базе ГИБДД нашлось граждан, чьи автомобили приписаны к адресу той же военной части, которую на Западе обвиняли в самых скандальных хакерских атаках последних лет.

Вмешательство в американские выборы

13 июля заместитель генпрокурора США Род Розенстайн объявил о том, что 12 сотрудникам ГРУ предъявлены обвинения во вмешательстве в выборы президента США. В прокуратуре считают, эти люди взламывали почтовые сервера Демократической партии, публиковали украденные документы, а также незаконно получали доступ к данным об американских избирателях.

Все 12 обвиняемых — сотрудники Главного разведывательного управления России в разных воинских званиях (старшие и младшие лейтенанты, подполковники; в большинстве случаев указаны просто как «военнослужащие»).

Российский шпион в Австрии

В ноябре этого года был задержан 70-летний австрийский полковник в отставке. Его обвиняют в многолетней работе на российскую военную разведку.

Известно, в Москве узнали о возможном разоблачении их агента, после чего дали ему указание уничтожить все материалы, которые могут его скомпрометировать. Впрочем, шпион уже находился под наблюдением, и ему не удалось этого сделать.

Известно, что полковник пытался еще в 2006 году оставить шпионскую деятельность – но российская служба этого не разрешила. За свою работу российский шпион получил около 300 тысяч евро.

Спустя неделю после задержания в Австрии задержали еще одного российского шпиона. Мужчина передавал Москве данные, которые получил от международных партнеров Австрии.

Шпион посещал семинары альянса, а потом докладывал в Москву о привычках военных руководителей, их взгляды на определенные вопросы и настроения в армейских подразделениях.

Кибератаки в США

Россиян обвиняют в краже персональной информации и ее публикации с целью повлиять на общественное мнение. В частности, это касается допингового скандала — по данным Вашингтона, сотрудники ГРУ совершали атаки на ВАДА, Международный арбитражный суд и USADA.

Американцы даже опубликовали имена шпионов: это Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Иван Ермаков, Артем Малышев, Дмитрий Бадин, Олег Сотников и Алексей Минин.