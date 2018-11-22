Если бы Янукович остался, Украина превратилась бы в большую Беларусь Юрий Романенко

22.11.2018, 16:11

1,045

Юрий Романенко

Фото: Facebook

Уроки Майдана.

Сегодня идет рефлексия, что же это было пять лет назад. Я думаю, что это был нормальный процесс перехода в другое качество, характерный для этапа взросления. Ключевую роль сыграли олигархи и русские, которые эксплуатировали естественное недовольство людей режимом Януковича. При этом недовольных было много, а готовых действовать – мало. А организованных, кроме олигархов, вообще никого не было. Однако дальше "сталося не так, як гадалося".

Олигархи перемудрили сами себя и выпустили джина из бутылки. Первый и второй этап революции олигархи выиграли, и по-другому быть не могло, потому что они были организованы. Однако стратегически олигархи проиграли, потому что ускорили процесс пожирания системы самой собой.

Россия тактически выиграла, оттяпав Крым, но стратегически проиграла, потому что получила ситуацию не лучшую, а худшую, чем стремилась. Эта ситуация будет и дальше ухудшаться, потому что Россия не изменяется в свете масштабной новой индустриальной революции. Третья волна глобального кризиса, что на подходе, очень сильно ударит по России. И по нам.

Собственно говоря, как я писал ровно пять лет назад, в 2013-м мы перешли Рубикон, после которого уже ничего нельзя будет изменить. Нельзя будет вернуться к жизни, как в 2013-м, точно так же, как после 1917-го нельзя было вернуться в добольшевистское время. Весь мир разлетелся вдребезги, а Янукович оказался в роли межигорского Герострата, которого судьба вознесла на вершину, а потом так же безжалостно выкинула. Но "Герострат" сделал свое дело.

Наше консервативное сословное общество, цепляющееся за субсидии, привилегии, иллюзии, будет пережевано ходом истории. Сегодня Украина – мясорубка Восточной Европы, а мы сами фарш.

Что мы получили? Ну, мы по-прежнему имеем шанс. Думаю, если бы Янукович остался, то в 2015 году у нас была бы АТО в Западной Украине, федерация, аннексия Крыма, а Украина превратилась бы в изнасилованную большую Беларусь. Именно это была цель той игры, которую разворачивали россияне с 2005 года, но недоразворачивали. Потому что в России все традиционно делается на "авось".

Но самое глупое, что мы должны делать в этой ситуации, – думать, что самое худшее позади. Вся наша история учит нас тому, что когда кажется, что мы достигли дна, снизу кто-то громко постучит.

Впереди стучат копытами четыре всадника идеального шторма – новая волна глобального кризиса, нарастающая миграция рабочей силы, кризис инфраструктуры и мечущаяся Россия. А на нашем борту слишком много балласта, который вполне может утянуть нас ко дну вместе с загребущими ручками. В 2019-м самое время от него избавиться. У меня все.

Юрий Романенко, "Фейсбук"