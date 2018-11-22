Около 93% компаний в Польше хотят нанимать иностранцев 22.11.2018, 16:23

Работников из-за границы польские компании хотят трудоустраивать на 9 и больше месяцев.

Согласно исследованиям Польско-украинской торговой палаты, 93% компаний в Польше хотят нанимать иностранцев на срок от 9 месяцев, передает «Радио Польша».

Вице-председатель Палаты Анджей Дрозд сообщил, что исследование было проведено в июле-августе этого года. В нем приняли участие 124 компании со всей Польши.

«83% опрошенных фирм решаются на трудоустройство иностранцев в связи с дефицитом работников с необходимой квалификацией. Из-за усложнений процедур трудоустройства 77% работодателей не смогли трудоустроить иностранцев вовремя. В свою очередь, 29% опрошенных фирм заявили о потере контрактов в связи с отсутствием возможности принять на работу иностранца», - отметил Анджей Дрозд.

По его словам, особенность Польши заключается в том, что значительная часть поляков снабжают и продолжат снабжать зарубежные рынки труда в то время, как в самой Польше работают иностранцы.

Замглавы Польско-украинской торговой палаты Анджей Дрозд убежден в необходимости разработки политики сплочения, которая смогла бы охватывать аспекты как страны, откуда уезжают, так и страны, куда приезжают работать.