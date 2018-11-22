закрыть
22 ноября 2018, четверг, 17:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Обвиняемых по «делу БелТА» журналистов ставят на криминалистический учет

2
  • 22.11.2018, 16:25

Cледствие по делу продолжается.

Журналистов портала tut.by, обвиняемых по уголовному «делу БелТА», вызвали в отделение милиции Партизанского района Минска для постановки на криминалистический учет, сообщает baj.by.

Как сообщили коллеги, никаких документов в милиции не показали, но устно заявили, что должны поставить их на криминалистический учет сроком на 15 лет.

При этом следствие по «делу БелТА» еще продолжается, а журналисты пока являются только обвиняемыми, а не осужденными.

Как поясняет юрист и бывший адвокат Павел Сапелко, криминалистический учет применяется внутренними органами для раскрытия преступлений и правонарушений.

Для этого у человека берут отпечатки пальцев, образец слюны для анализа ДНК, фотографируют личность.

Как сообщалось ранее, обвиняемыми по «делу БелТА» проходят 14 журналистов. Их обвиняют в несанкционированном доступе к платной ленте государственного информагентства БелТА. Многим из обвиняемых выставляют также большие суммы компенсации.


популярное за неделю

Мнение

Я тогда уже победил
Я тогда уже победил Аркадий Бабченко
Ну что стоишь, городовой?
Ну что стоишь, городовой? Максим Винярский
Мог ли чекист стать главным в Интерполе?
Мог ли чекист стать главным в Интерполе? Леонид Невзлин
Стоит статуя в лучах заката
Стоит статуя в лучах заката Ирина Халип