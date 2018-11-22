Опрос: Зеленский обходит Тимошенко во втором туре выборов 3 22.11.2018, 16:45

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

68,7% украинцев считают, что новые лица в политике смогли бы изменить ситуацию в стране.

Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее воскресенье, первое место на них заняла бы глава "Батьківщини" Юлия Тимошенко, ее собираются поддержать 18,5% из тех избирателей, которые планируют принять участие в голосовании и определились с выбором. Второе место – 10,8% – у актера Владимира Зеленского. Такие результаты всеукраинского опроса "Общественно-политическая и электоральная ситуация в первой половине ноября 2018 года", проведенного Институтом социальных технологий "Социополис", представлены на официальном сайте организации, сообщает "Гордон".

За действующего президента Петра Порошенко готовы голосовать 7,8%, столько же – за экс-министра обороны, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко. За нардепа, члена депутатской группы "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко – 7,4%, за музыканта Святослава Вакарчука – 5,5%.

Во втором туре Зеленский побеждает всех потенциальных соперников, в том числе и Тимошенко. Зеленский набрал бы на 20% больше, чем Порошенко и на 4% больше, чем Тимошенко, если бы состоялся второй тур.

68,7% респондентов считают, что "новые лица" в политике смогли бы изменить ситуацию в стране к лучшему, 70% уверены, что старые на это не способны.

"Не отдельные политики, а именно система, действующая власть воспринимается как несостоятельная, как существующая в каком-то параллельном пространстве. Она отторгнута обществом, и именно это вызывает запрос на новые политические силы, новые лица, обновление политических элит и политической жизни", – сказал во время пресс-конференции 22 ноября заместитель директора Института социальных технологий "Социополис", кандидат социологических наук Сергей Литвинов, пишет "КП в Украине".