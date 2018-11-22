Двух фигурантов «дела БелТА» освободили от уголовной ответственности 22.11.2018, 16:48

Журналисты заплатили большие штрафы.

Уголовное преследование двух фигурантов «дела БЕЛТА», собкора «Немецкой волны» Павлюка Быковского и редактора портала Realt.by Владислава Кулецкого, прекращено, пишет tut.by.

Павлюк Быковский и Владислав Кулецкий ходатайствовали о прекращении производства по уголовному делу на основании ст. 86 УК. И их ходатайства были удовлетворены. В частности Павлюк Быковский был освобожден от уголовной ответственности в связи с применением к нему меры административного взыскания. Он заплатил штраф в 30 базовых величин — 735 рублей. Владислав Кулецкий — 10 базовых, 245 рублей.

Как сообщалось ранее, обвиняемыми по «делу БелТА» проходят 14 журналистов. Их обвиняют в несанкционированном доступе к платной ленте государственного информагентства БелТА. Многим из обвиняемых выставляют также большие суммы компенсации.