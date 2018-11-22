Brexit: 27 лидеров ЕС рассмотрят отдельную декларацию по Гибралтару
- 22.11.2018, 17:22
Главным препятствием для завершения Brexit-переговоров в последние дни стала Испания.
Лидеры Европейского Союза 25 ноября намерены принять отдельное заявление вместе с декларацией о Brexit для охвата вопросов рыболовства, экологических стандартов и Гибралтара.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС, сообщает «Европейская правда».
Эти три пункта являются отдельными в том, что сформирует пакет Brexit, предложенный для одобрения лидеров в воскресенье. Речь идет о соглашении Лондона со странами ЕС по выходу из блока и политической декларации о будущих связях между ЕС и Великобританией.
Отдельная декларация - это заявление только 27 стран, которые остаются в ЕС, не будет обсуждаться с Британией, добавили источники.
Главным препятствием для завершения Brexit-переговоров в последние дни стала Испания, которая отказывается поддержать соглашение, если Мадрид не получит право вето на будущее торговое соглашение с Британией.
Испанский премьер планирует использовать торговые переговоры между ЕС и Британией, чтобы пересмотреть требования относительно "общего суверенитета" над Гибралтаром.
Напомним, Тереза Мэй намерена приехать в Брюссель в субботу, за день до саммита, чтобы обсудить финальные условия проекта соглашения.