Часы за $45 тысяч на отремонтированной Комсомольской не работают 6 22.11.2018, 17:31

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Фото: «Еврорадио»

Мало того, что механизм в них — бутафория, так еще и не работает.

Часы за 96 тысяч рублей, установленные на пересечении улиц Комсомольской и Революционной в Минске, не работают, передает «Еврорадио».

"Я каждый день прохожу мимо и заметил, что стрелки не двигаются уже минимум второй день. Я знаю, что на часы потратили какие-то сотни тысяч, то ли рублей, то ли евро. А тут, мало того, что механизм в них — бутафория, то ещё и не работает", — рассказывает Михаил, который работает в офисе на улице Комсомольской.

Главный инженер "Минской спадчины" Михаил Жих оказался не в курсе поломки:

- Михаил Иосифович, что случилось с часами на пересечении Комсомольской и Революционной? Он уже несколько дней не работает.

(Долгая пауза)

Михаил Жих: Вот вы заметили, а мы и не знали. Будем разбираться.

Офис "Минской спадчины" находится меньше, чем в 500 метрах от перекрёстка, где стоят неработающие часы.

На реконструкцию исторического центра Минска было потрачено около 2,3 миллиона рублей. И это только по тем тендерам на госзакупки, которые нашли журналисты. Через несколько дней после того, как улицы открыли для прохожих, на них — как раз в том месте, где стоит часы — случился потоп.

Также минчан возмутили более 600 столбцов и цепи, которыми огородили пешеходную зону, указатели с ошибками в названиях, недешёвые гранитные цветочницы, некоторые из которых стояли просто на газонах, и фонарные столбы, поставленные по два вместо одного.