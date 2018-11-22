Беларусь, которую мы построим 6 Николай Статкевич

22.11.2018, 17:51

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Николай Статкевич

Чтобы вывести страну из тупика, мало убрать от власти безответственного правителя.

Главное после этого - избежать внутреннего конфликта, не допустить внешних вмешательств. А затем сосредоточить совместные усилия общества на развитии в нужном направлении. Поэтому нам надо уже сейчас решить, как выходить из тупика, как вместе жить в нашем общем доме.

Куда двигаться стране? Какие перемены нам нужны? Какую Беларусь мы хотим построить?

Мы сможем создать передовое государство только тогда, когда большинство народа согласится с едиными ответами на эти вопросы, примет общий план и объединится вокруг него.

Народная Грамада начинает публичное обсуждение проекта своей новой партийной программы "Беларусь, которую мы построим". Мы предлагаем свой план строительства будущего нашей страны.

Это изначально компромиссный план, призванный объединить белорусов, примирить крайности ради общей цели. Ведь расколотая страна неспособна к успешному развитию.

Мы приглашаем всех к участию в обсуждении нашего плана, к выдвижению своих предложений. Дискуссия будет вестись на форуме нашего сайта hramada.org

После обсуждения мы утвердим измененную с учетом ваших предложений программу Народной Грамады, а затем предложим ее в качестве общей программы Белорусскому Национальному Конгрессу - коалиции, в которую входит наша партия.

Только вместе мы сможем построить процветающую Беларусь.

Жыве Беларусь!

Николай Статкевич, председатель Народной Грамады, член Рады БНК, "Фейсбук"