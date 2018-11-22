За год зарплаты жителей Литвы увеличились больше чем на 100 евро 2 22.11.2018, 17:58

Трудовые доходы жителей Литвы за год увеличились на 14%.

Средние месячные доходы работающего населения в Литве, с которых платили налоги на социальное страхование, в третьем квартале этого года составили 905 евро. Это на 111 евро, или на 14%, больше, чем в третьем квартале год назад, пишет delfi.lt.

"Доходы увеличились больше чем на 100 евро. На этот раз, как и в прошлом году, рост был обусловлен увеличением доходов людей с самыми небольшими зарплатами", – сказала советник главы "Содры" Юлита Варанаускене.

В пресс-релизе "Содры" сказано, что на быстрый рост зарплат подействовали те же факторы, что и в прошлом году: общий экономический рост, увеличенная с января зарплата, нехватка квалифицированной рабочей силы.

По словам Варанаускене, отмечается, что люди с зарплатами 600-800 евро "на бумаге" с трудом попадают в категорию людей с высокими доходами. По ее словам, число таких людей даже сократилось за счет снижения их доходов.

"Несмотря на то, что средняя зарплата 900 евро, людей, которые ее получают - меньше половины. Чем больше доходы, тем меньше вероятность, что они увеличились на 10%. Вероятно, они даже уменьшились. Но если в конце все сложить, то возможны две оценки: у 3 из 5 зарплаты увеличились, а у 2 из 5 нет", – сказала Варанаускене.

С февраля число людей, получающих меньше минимума, в Литве сокращалось, а с сентября оно снова увеличилось и составило 9,8% (или 106 500 человек, в феврале их было 14,4%, или 156 600).

"Количество таких людей увеличилось за счет сезонности: в сентябре 2017 года, по сравнению с августом число таких людей тоже увеличилось. Часто речь идет о студентах или людях предпенсионного возраста, а работают они в неспециализированных магазинах или ресторанах", – сказала Варанаускене.

Несмотря на то, что у части людей доходы уменьшились и были ниже минимума, за 27 000 из них работодатели заплатили дополнительные налоги, поэтому социальные гарантии у них были выше. По данным "Содры" за сентябрь 2018 года, за год зарплаты больше всего выросли у работников общественных организаций, ассоциаций, партий и товариществ (20%), они составляют в среднем 550 евро.

Зарплаты бюджетников уступают или по размеру, или по темпу роста: в год средние зарплаты в этой сфере увеличились на 13% и составляют 850 евро. Больше всего зарплаты выросли у руководителей компаний, учреждений и организаций: в общественных организациях очи увеличились почти на четверть (24%), т.е. средняя зарплата составляла 1200 евро, а в зарубежных компаниях снизилась на треть (32%) – и составляет 3200. В общественных организациях зарплаты руководителей в среднем увеличились на 10% - до 600 евро.