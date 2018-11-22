Россиянин открыл стрельбу в игровом клубе в Солигорске 7 22.11.2018, 18:06

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Мужчина стрелял из травматического пистолета.

Нетрезвый гражданин Российской Федерации устроил стрельбу из травматического пистолета в Солигорском игровом клубе, сообщает ГУВД Миноблисполкома. 15 ноября около половины шестого утра наряд группы задержания Солигорского отдела охраны выбыл на срабатывание кнопки тревожной сигнализации одного из игровых заведений города.

Приблизившись к зданию, правоохранители услышали крики и, не теряя ни минуты, вошли внутрь. Оказавшись в заведении, сотрудники сразу же обезоружили и задержали неизвестного мужчину, в руках у которого был предмет, по внешним признакам схожий с пистолетом.

В помещении игрового клуба был беспорядок, некоторые его посетители лежали на полу.

Уже позже выяснилось, что фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в помещении зала игровых автоматов произвел несколько выстрелов из травматического пистолета. Персонал заведения нажал кнопку тревожной сигнализации. Благодаря оперативному прибытию наряда группы задержания от действий хулигана никто не пострадал.

Правонарушителем, как было позже установлено, оказался гражданин Российской Федерации, временно проживающий в Солигорске. Причину своего поведения мужчина пояснить отказался.