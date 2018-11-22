«Мы не можем ни заселиться в дома, ни попасть на свои участки» 1 22.11.2018, 18:25

Жители Барановичей борются с чиновниками за водопровод, дороги и электричество.

Горожане, несколько лет назад получившие участки в новом микрорайоне Барановичей Дубово-4 и построившие там дома, не могут заселиться в них из-за отсутствия коммуникаций, пишет intex-press.by.

Борьба за водопровод, дороги и электричество длится уже несколько месяцев. Судя по ответам чиновников, ждать этих благ придется еще долго.

О владельцах участков в Дубово-4 СМИ рассказывали в сентябре. Люди, годами простоявшие в очереди на жилье и наконец-то получившие участки под строительство в новом микрорайоне города, жаловались на то, что из-за отсутствия воды, электричества и нормальных дорог они не могут заселиться в свое жилье, а некоторые не в состоянии даже начать строительство.

Участки в Дубово-4 начали раздавать в 2014 году, но в настоящее время электричество в микрорайоне подведено лишь к части домов, построено всего несколько гравийных дорог. Воды в микрорайоне нет.

В октябре активные владельцы участков побывали на выездном приеме у председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса в городе. Люди рассказали о своей проблеме, и руководитель области потребовал от местных властей, несмотря ни на что, найти деньги и решить вопрос по Дубово-4.

– Так делать нельзя. У вас же есть документация. Вы людям выдаете участки, люди подразумевают, что, пока они построят дом, у них будет инфраструктура. А вы говорите, что нет денег. Значит, снимайте деньги, раз вы выдавали людям участки и они построили коробки, – сказал Анатолий Лис.

Не всем, и только при условии финансирования

После встречи, рассказывают владельцы участков, в Дубово-4 появилась техника. Строители выровняли огромную насыпь, которая была около участков, начали ровнять некоторые дороги. Но работы ведутся лишь в части микрорайона.

– А к остальным участкам даже подъехать невозможно. Как только дожди – сплошная грязь, болото, – рассказывает владелица одного из домов.

Но если с дорогами люди готовы подождать, то без воды и электричества они не могут ни сдать свои дома в эксплуатацию, ни заселиться в них. И, судя по ответам чиновников, ждать этих коммуникаций придется еще долго.

В письме из Барановичского горисполкома, которое владельцы участков получили после приема у Анатолия Лиса, сказано, что строительство сетей электроснабжения на некоторых улицах в Дубово-4 запланировано завершить во втором квартале 2019 года, но в этот перечень попали далеко не все улицы с уже построенными домами.

Начало строительства сетей водоснабжения в Дубово-4 запланировано на апрель 2019 года с вводом в эксплуатацию в третьем квартале 2020 года. И в планах тоже не все улицы.

Мало того, в письме сказано, что и электричество, и воду проведут при условии достаточного финансирования.

– Мы уже смирились с тем, что газ, канализацию нам придется прокладывать самим, за собственные деньги. Но даже тех минимальных коммуникаций, которые должно обеспечить государство – воды и электричества, никак не дождемся. Если бы знали, что так будет, не соглашались бы на участки в этом новом микрорайоне. За столько лет давно бы уже квартиру построили и жили спокойно – с водой, светом и нормальными дорогами, – говорит хозяйка одного из участков.